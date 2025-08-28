Arvio: Durable on pariakrobatian, flamencon ja nykytanssin intensiivinen kudelma

RISA on sirkustaiteilijoiden Riia Kivimäen ja Saku Mäkelän perustama pariakrobatiaduo, jonka nimissä he esityksissään kehittävät tanssia ja akrobatiaa uudella tavalla yhdistävää liikekieltä. Annikki Alku Demokraatti

Nyt he ovat yhdistäneet voimansa kahden pitkän linjan monipuolisen tanssitaiteilijan, flamencon palkitun kehittäjän Katja Lundénin sekä nykytanssin laaja-alaisen osaajan ja laulajan Janne Marja-ahon kanssa. Tuloksena on monivivahteinen teos nimeltä Durable.

ESITYS ALKAA hivenen hitaasti kunkin esiintyjän vuorollaan istuutuessa tai muuten asettuessa näyttämöllä olevalle tuolille kuin itseään tai oikeaa asentoa etsien. Vähitellen teokseen näyttää muotoutuvan kertomus kahdesta parisuhteesta ja niiden etenemisestä.

Kohtaukset ovat kuitenkin sen verran irrallisia, että toisenlaisetkin tulkinnat ovat mahdollisia.

Kivimäen ja Mäkelän sekä Lundénin ja Marja-ahon parit eivät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ole tekemisissä keskenään. Silti ne selvästi ovat osa samaa kokonaisuutta, jossa rakkaus ja parisuhde ovat monimutkaisia ja useimmiten melko tummasävyisiä asioita. Vasta aivan lopussa esitykseen hiipii mukaan hippunen komiikkaa ja itseironiaakin. Teoksen rakenne noudattaa sirkusesityksistä tuttua kaavaa, jossa liikeilmaisu vaikeutuu pikku hiljaa ja huikeimmat temput ovat viimeisenä.

NYKYSIRKUS/TANSSI

KokoTeatteri

RISA-duo: Durable Suunnittelu, koreografia ja esiintyjät Riia Kivimäki, Saku Mäkelä, Katja Lundén, Janne Marja-aho – Musiikki Mikko Helenius – Valot Ville Aunola

Molemmat parit loistavat omilla vahvuusalueillaan. Lundénin flamenco on iskevää, tarkkaa ja hienovireisen sensuellia. Marja-ahon herkkävireinen tanssi on selkeästi liikekieleltään nykytanssia, mutta sen aksentti ja henki tulevat usein flamencosta. Laulajana hän tulkitsee kaksi rakkauden kipuilua kuvaavaa kappalettaan hallitun intohimoisesti.

Ja mitä kaikkea isolla hartiahuivilla voikaan ilmaista niin yksinään kuin etenkin parisuhteen välisistä sidoksista ja tunnemaailmasta! Lundénin ja Marja-ahon pitkään ja monipolviseen loppuduettoon tuntuvat mahtuvan kaikki mahdolliset tunteet ja yhteiselämän vivahteet vihasta hellyyteen.

Kivimäen ja Mäkelän pari on Lundénia ja Marja-ahoa asteen verran kovempi ja agressiivisempikin. Toki tähän voi vaikuttaa Kivimäen verkossa tehty ilma-akrobatian sävy sekä ruoskanumeron hitaasti kiihtyvä tempo. Ja vaikka tanssillisuus tuo Kivimäen ja Mäkelän pariakrobatiaan pehmeyttä, ovat sen nostot ja heitot kuitenkin sen verran henkeäsalpaavia, että vaaran tunne, myös parisuhteen tarinassa, säilyy.

Ja heidän käsittelyssään viinilasit ja niistä tekemisen lomassa eri asennoissa nautittu viini, saa aivan uusia merkityksiä.

DURABLEN MUSIIKISTA vastaa Mikko Helenius lähes näkymättömissä flyygelinsä takana taustan hämärässä. Kuuluvissa hän kuitenkin on ja hänen soittonsa helmeilee tai tummuu taipuisasti tapahtumien myötä. Pariin kertaan musiikissa on mukana myös nauhalta tuleva flamencokitarointi. Välillä myös pelkkä Lundénin jaloillaan tai käsillään tuottama flamencorytmi säestää Kivimäen esitystä.

Hiukan vaisusta aloituksestaan huolimatta Durable kasvaa intensiiviseksi ja intohimoiseksi esitykseksi. Sisällöltään se säilyy sen verran avoimena, että jokaisella katsojalla on mahdollisuus omaan tulkintaansa.