Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kirjallisuus

29.10.2025 09:11 ・ Päivitetty: 29.10.2025 07:25

Arvio: Sophia Janssonin kirja laajentaa kuvaa ”muumisuvusta” – ja muistuttaa vaikenemisen hinnasta

Nora Vilva/Demokraatti
Sophia Jansson vastaa yhdessä muiden perillisten kanssa Tove Janssonin kuolinpesästä. Kuvassa Muumipappa ja meri Kansallismuseon vuoden 2020 näyttelystä.

Jokainen Tove Janssonin romaaneja lukenut tietää, että Muumimaailmassa ja -talossa oli myös paljon vaikeita ja kipeitä asioista, joista ei puhuttu. Veljentytär Sophia Janssonin kirja antaa hahmon ja äänen etenkin omalle äidilleen.

Susanna Luikku

Demokraatti

Sophian äiti Anita eli Nita Lesch ja Toven veli Lars Jansson erosivat, kun Sophia oli viisivuotias. Kahden nuoren avioliitto oli alun perinkin solmittu lapsen syntymän vuoksi, sillä Nita piti enemmän naisista ja Lars miehistä.

Isommaksi ongelmaksi muodostuivat kuitenkin Nitan alkoholismilla ”lääkitsemät” mielenterveysongelmat, joiden voi ainakin osittain katsoa olevan perua kovista lapsuudenkokemuksista.

Hänen äitinsä Ester sai miehensä kiinni rysän päältä toisen naisen kanssa ollessaan seitsemännellä kuukaudella raskaana ja antoi vastasyntyneen tyttären lastenkotiin, koska ei 1930-luvun köyhänä työläisnaisena katsonut voivansa ryhtyä yksinhuoltajaksi.

Lastenkodit ovat tuolloin karuja paikkoja, ja Nita joutui selviytymään miten parhaiten taisi. Ester taas ratkaisi hylkäämisongelman ajan tavan mukaisesti kovettumisella ja puhumattomuudella, mikä ei ollut vierasta Janssonienkaan muuten epäsovinnaisessa taiteilijasuvussa.

SOPHIA Jansson (synt. 1962) on aiemmin ollut pidättyväinen puhuessaan tätinsä ja sukunsa vaiheista. Kolme saarta – isä, äiti ja minä syntyi tarpeesta selvittää sekä hänelle itselleen että jälkipolville, keitä isä ja varsinkin äiti oikein olivat.

Nita Lesch ei pitänyt yhteyttä tyttäreensä ja kuoli maksakirroosiin pian eron jälkeen. Sophian kasvua kannattelivat huolehtiva ja lempeä, mutta vaitelias Lars-isä ja Toven, isovanhempien sekä muiden lähisukulaisten verkosto, mutta äitiä ei ollut eikä hänestä puhuttu.

Hylkäämisen, surun ja vihan tunteet nousivat esiin etenkin tytön tultua teini-ikään. Oli myös järkytys, kun Tove Jansson – joka selvästi piti Nitasta ja suhtautui tähän myötätuntoisesti – kertoi Nitan joutuneen tekemään nuoruuden rahapulassaan seksityötäkin.

KIRJA:
Sophia Jansson:
Kolme saarta – isä, äiti ja minä
Siltala 2025, 250 s.

Kohtalon oikkuna voi pitää, että Nita päätyi Janssonien perhepiiriin Tove Janssonin rakastetun ja sittemmin elinikäisen ystävän, teatteriohjaaja Vivica Bandlerin takia. Bandler iski silmänsä Stockmannin hissityttönä lauleskelleeseen Nitaan.

KIRJAN nimi viittaa myös konkreettisiin saariin. On Tonga, jonne Tove ja Lars olisivat halunneet 1940-luvun ilottomasta sota-Suomesta muuttaa, Sophian varhaislapsuuden koti Ibiza sekä Pellingin saari, jossa Janssonit ovat asuneet kesät sukupolvien ajan.

Yhdenlainen ympyrän sulkeutuminen tapahtuu siinäkin, kun Moomin Charactersin hallituksen puheenjohtaja nyt matkustaa miehensä kanssa Tongalle – joka ei tietenkään ole ihan se paratiisisaari, jollaiseksi sisarukset sen vuosikymmeniä sitten uneksivat.

Teksti antaa ehkä eniten niille, joille Janssonin suvun vaiheet ovat ennestään tuttuja ja kiinnostavia. Samalla se on kuitenkin yleisemmällä tasolla osuvaa ajankuvaa ja ajatuksia sekä samaistumispintaa herättävä teos vaikenemisen sukuperinnön hinnasta, rakastavienkin perhesuhteiden monimutkaisuudesta ja siitä, kuinka monenlaisissa perheissä ja yhteisöissä on eletty ennenkin.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikkel Näkkäläjärvi

Kolumnit
29.10.2025
Hallitus pesee käsiään hyvinvointialueiden ongelmista – ennemmin pitäisi katsoa peiliin
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
28.10.2025
Kiista sukupuolesta repesi kulttuurisodaksi – Latvia irtautumassa Suomeakin sitovasta sopimuksesta
Lue lisää

Susanna Luikku

Kirjallisuus
28.10.2025
Arvio: Pätevä tiivistys median arjesta: juuri näin toimittajat tekevät työnsä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU