Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kolumnit

29.10.2025 06:30 ・ Päivitetty: 29.10.2025 08:29

Hallitus pesee käsiään hyvinvointialueiden ongelmista – ennemmin pitäisi katsoa peiliin

Nora Vilva

Hallitus ja erityisesti sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) ovat hyvinvointialueiden ongelmissa keskittyneet vastuun välttelemiseen, poliittiseen käsienpesuun ja edellisen hallituksen syyttelemiseen.

Mikkel Näkkäläjärvi

Ehkä kannattaisi sen sijaan ottaa peili käteen, tunnistaa oma vastuu ja hakea ratkaisuja.

Monet hyvinvointialueet painivat mittavien taloudellisten vaikeuksien keskellä. Osalla hyvinvointialueista on vaikeuksia selviytyä lakisääteisistä tehtävistään. Hyvinvointialueista Itä-Uusimaa, Keski-Suomi ja Lappi ovat arviointimenettelyn kohteena.

Petteri Orpon (kok) hallituksen tarinassa syypäitä hyvinvointialueiden vaikeuksiin ovat Sanna Marinin (sd) hallituksen sote-uudistus sekä nykyiset hyvinvointialueiden päättäjät. Jos nyt kuitenkin tosiasioita katsotaan, eduskunnan valtiovarainvaliokunta selvitti asiaa vuonna 2024 ja syyt kustannusten nousulle ovat muualla.

Hyvinvointialueiden kustannusten nousun taustalla on erityisesti vuokralääkärikustannusten ja ylipäätään ostopalvelukustannusten kasvu, inflaatio ja palkkaratkaisut. Taustatekijänä vaikuttaa tietysti myös väestön ikääntyminen. Sote-uudistus ei ole ongelmia aiheuttanut, vaan itseasiassa valtiovarainministeriön johtajan Ville-Veikko Ahosen mukaan ongelmat olisivat nykyistä suurempia, jos sote-uudistusta ei olisi tehty.

ORPON hallitus ei pääse omaa vastuutaan pakoon, vaikka se miten yrittäisi puhua mustaa valkoiseksi. Hallitus on toteuttanut miljardileikkaukset sosiaali- ja terveydenhuoltoon, pidentänyt hoitoonpääsyä romuttamalla hoitotakuun ja saksinut järjestökentän tukia.

Ongelmat olisivat nykyistä suurempia, jos sote-uudistusta ei olisi tehty.

Hallitus karsi heti kautensa alkuun myös Kemin ja Savonlinnan sairaaloiden erilliskorvaukset ja toi vielä erikseen eduskuntaan esityksen, jolla karsittiin Kemin, Raahen, Oulaskankaan, Iisalmen, Varkauden, Savonlinnan, Jämsän, Valkeakosken ja Salon päivystyspalveluita.

Vaatii kyllä aikamoista pokkaa, että tämän kaiken jälkeen hallituksen ministerit ja hallituspuolueiden kansanedustajat resuavat sosiaalisessa mediassa ja lehtien palstoilla vyöryttäen vastuuta hyvinvointialueiden päättäjille.

ON SELVÄÄ, että sosiaali- ja terveydenhuollossa kaivataan palveluiden uudistamista ja myös tuottavuuden vahvistamista. Sen takia SDP on useaan otteeseen esittänyt omia vaihtoehtoja ja toimenpiteitä hoitoon pääsyn turvaamiseksi, terveydenhuollon kustannusten kasvun hillitsemiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi.

SDP:n keinovalikoimassa turvataan hoitoonpääsy kahdessa viikossa, otetaan omalääkäri-omahoitajamallit käyttöön, rajoitetaan vuokrapalveluiden käyttöä, vahvistetaan sote-markkinoiden toimivuutta ja hyödynnetään teknologiaa.

SDP:n vaihtoehdossa ei holvata satoja miljoonia euroja veronmaksajien rahaa yksityisten terveyspalveluiden Kela-korvauksiin ja ajeta alas järjestökenttää.

Orpon hallituksen politiikalle on vaihtoehtoja.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikkel Näkkäläjärvi

Kolumnit
29.10.2025
Hallitus pesee käsiään hyvinvointialueiden ongelmista – ennemmin pitäisi katsoa peiliin
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
28.10.2025
Kiista sukupuolesta repesi kulttuurisodaksi – Latvia irtautumassa Suomeakin sitovasta sopimuksesta
Lue lisää

Susanna Luikku

Kirjallisuus
28.10.2025
Arvio: Pätevä tiivistys median arjesta: juuri näin toimittajat tekevät työnsä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU