Hallitus pesee käsiään hyvinvointialueiden ongelmista – ennemmin pitäisi katsoa peiliin

Hallitus ja erityisesti sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) ovat hyvinvointialueiden ongelmissa keskittyneet vastuun välttelemiseen, poliittiseen käsienpesuun ja edellisen hallituksen syyttelemiseen. Mikkel Näkkäläjärvi

Ehkä kannattaisi sen sijaan ottaa peili käteen, tunnistaa oma vastuu ja hakea ratkaisuja.

Monet hyvinvointialueet painivat mittavien taloudellisten vaikeuksien keskellä. Osalla hyvinvointialueista on vaikeuksia selviytyä lakisääteisistä tehtävistään. Hyvinvointialueista Itä-Uusimaa, Keski-Suomi ja Lappi ovat arviointimenettelyn kohteena.

Petteri Orpon (kok) hallituksen tarinassa syypäitä hyvinvointialueiden vaikeuksiin ovat Sanna Marinin (sd) hallituksen sote-uudistus sekä nykyiset hyvinvointialueiden päättäjät. Jos nyt kuitenkin tosiasioita katsotaan, eduskunnan valtiovarainvaliokunta selvitti asiaa vuonna 2024 ja syyt kustannusten nousulle ovat muualla.

Hyvinvointialueiden kustannusten nousun taustalla on erityisesti vuokralääkärikustannusten ja ylipäätään ostopalvelukustannusten kasvu, inflaatio ja palkkaratkaisut. Taustatekijänä vaikuttaa tietysti myös väestön ikääntyminen. Sote-uudistus ei ole ongelmia aiheuttanut, vaan itseasiassa valtiovarainministeriön johtajan Ville-Veikko Ahosen mukaan ongelmat olisivat nykyistä suurempia, jos sote-uudistusta ei olisi tehty.

ORPON hallitus ei pääse omaa vastuutaan pakoon, vaikka se miten yrittäisi puhua mustaa valkoiseksi. Hallitus on toteuttanut miljardileikkaukset sosiaali- ja terveydenhuoltoon, pidentänyt hoitoonpääsyä romuttamalla hoitotakuun ja saksinut järjestökentän tukia.

Hallitus karsi heti kautensa alkuun myös Kemin ja Savonlinnan sairaaloiden erilliskorvaukset ja toi vielä erikseen eduskuntaan esityksen, jolla karsittiin Kemin, Raahen, Oulaskankaan, Iisalmen, Varkauden, Savonlinnan, Jämsän, Valkeakosken ja Salon päivystyspalveluita.

Vaatii kyllä aikamoista pokkaa, että tämän kaiken jälkeen hallituksen ministerit ja hallituspuolueiden kansanedustajat resuavat sosiaalisessa mediassa ja lehtien palstoilla vyöryttäen vastuuta hyvinvointialueiden päättäjille.

ON SELVÄÄ, että sosiaali- ja terveydenhuollossa kaivataan palveluiden uudistamista ja myös tuottavuuden vahvistamista. Sen takia SDP on useaan otteeseen esittänyt omia vaihtoehtoja ja toimenpiteitä hoitoon pääsyn turvaamiseksi, terveydenhuollon kustannusten kasvun hillitsemiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi.

SDP:n keinovalikoimassa turvataan hoitoonpääsy kahdessa viikossa, otetaan omalääkäri-omahoitajamallit käyttöön, rajoitetaan vuokrapalveluiden käyttöä, vahvistetaan sote-markkinoiden toimivuutta ja hyödynnetään teknologiaa.

SDP:n vaihtoehdossa ei holvata satoja miljoonia euroja veronmaksajien rahaa yksityisten terveyspalveluiden Kela-korvauksiin ja ajeta alas järjestökenttää.

Orpon hallituksen politiikalle on vaihtoehtoja.