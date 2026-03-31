Arviointineuvostolta moitteet hallitukselle yksityisyyden suojaa muuttavasta laista

Lainsäädännön arviointineuvosto moittii oikeusministeriössä valmisteltua lakiehdotusta yksityiselämän suojan muuttamisesta. Arviointineuvoston mukaan esitysluonnos noudattaa lainvalmistelun vaikutusarvio-ohjetta vain välttävästi.

Lakiehdotuksella perustuslain yksityiselämän suojaa koskevaan pykälään lisättäisiin uusia perusteita, joilla luottamuksellisen viestin salaisuutta ja kotirauhan suojaa voidaan rajoittaa tavallisella lailla. Tarkoitus on, että näillä keinoin tulisi mahdolliseksi hankkia aiempaa laajemmin tietoa vakavasta rikollisuudesta. Lisäksi tulisi mahdolliseksi säätää lailla siviili- ja sotilastiedustelun toimivaltuuksista, kun tarkoituksena on paljastaa kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavaa toimintaa.

Arviointineuvoston mukaan lakiehdotuksesta eivät ilmene vaikutukset kotirauhan suojan ja luottamuksellisen viestin suojan toteutumiseen. Yksityiskohtaiset vaikutukset riippuvat myöhemmin säädettävästä lainsäädännöstä, joten vaikutuksia on tässä vaiheessa vielä vaikea hahmottaa.

Neuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnoksessa on olennaisia puutteita ja että sitä tulee korjata ennen kuin hallitus antaa lakiehdotuksen eduskunnan käsittelyyn.