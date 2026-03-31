Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

31.3.2026 10:24 ・ Päivitetty: 31.3.2026 10:24

Arviointineuvostolta moitteet hallitukselle yksityisyyden suojaa muuttavasta laista

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

Lainsäädännön arviointineuvosto moittii oikeusministeriössä valmisteltua lakiehdotusta yksityiselämän suojan muuttamisesta. Arviointineuvoston mukaan esitysluonnos noudattaa lainvalmistelun vaikutusarvio-ohjetta vain välttävästi.

Lakiehdotuksella perustuslain yksityiselämän suojaa koskevaan pykälään lisättäisiin uusia perusteita, joilla luottamuksellisen viestin salaisuutta ja kotirauhan suojaa voidaan rajoittaa tavallisella lailla. Tarkoitus on, että näillä keinoin tulisi mahdolliseksi hankkia aiempaa laajemmin tietoa vakavasta rikollisuudesta. Lisäksi tulisi mahdolliseksi säätää lailla siviili- ja sotilastiedustelun toimivaltuuksista, kun tarkoituksena on paljastaa kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavaa toimintaa.

Arviointineuvoston mukaan lakiehdotuksesta eivät ilmene vaikutukset kotirauhan suojan ja luottamuksellisen viestin suojan toteutumiseen. Yksityiskohtaiset vaikutukset riippuvat myöhemmin säädettävästä lainsäädännöstä, joten vaikutuksia on tässä vaiheessa vielä vaikea hahmottaa.

Neuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnoksessa on olennaisia puutteita ja että sitä tulee korjata ennen kuin hallitus antaa lakiehdotuksen eduskunnan käsittelyyn.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU