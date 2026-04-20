Uhon ja koston kierre jatkuu Lähi-idän sodassa – Neuvotteluista ristiriitaista tietoa

Iranin asevoimat varoittaa, että se aikoo vastata ”pian” Yhdysvalloille ja kostaa iranilaisen rahtialuksen tulittamisen ja haltuunoton. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Iranin asevoimat sanoo Yhdysvaltojen rikkoneen maiden välistä väliaikaista aselepoa hyökkäämällä iranilaisen kauppa-alukseen, kertoo uutiskanava CNN.

Yhdysvaltain asevoimat otti sunnuntaina Iranin lipun alla toimivan rahtialuksen haltuunsa Omaninlahdella. Presidentti Donald Trumpin mukaan Touska-niminen alus oli yrittänyt päästä läpi Yhdysvaltain merisaarrosta Yhdysvaltain asevoimien pysähtymiskehotuksista huolimatta.

- Iranilainen miehistö ei suostunut kuuntelemaan, joten laivastomme pysäytti heidät räjäyttämällä reiän konehuoneeseen, Trump kirjoitti Truth Social -sivustollaan.

Trumpin mukaan rahtialus on Yhdysvaltain merijalkaväen hallussa.

- Meillä on aluksen täysi hallinta ja katsomme, mitä sen kyydissä on, Trump sanoi.

YHDYSVALTAIN Lähi-idän-joukkojen komentokeskus Centcom kertoi lausunnossaan myöhemmin, että se varoitti Touska-alusta useaan otteeseen kuuden tunnin aikana ja ilmoitti miehistölle, että se rikkoo Yhdysvaltojen saartoa.

Kun miehistö ei noudattanut varoituksia, Yhdysvaltain joukot ohjeistivat miehistöä poistumaan aluksen konehuoneesta, Centcom kertoo. Tämän jälkeen joukot pysäyttivät aluksen ampumalla ”useita laukauksia” Touskan konehuoneeseen.

Yhdysvaltain merijalkaväen joukot nousivat alukseen, joka on Centcomin mukaan Yhdysvaltojen hallussa.

ALUS on Yhdysvaltain valtiovarainministeriön pakotelistalla. Meriliikennettä seuraavan Marinetraffic-sivuston sijaintitietojen perusteella Touska-konttialus oli matkalla Arabianmereltä kohti Iranin rannikkoa ennen Yhdysvaltain joukkojen haltuunottoa.

Iranilaismedioiden mukaan Iran olisi vastannut Yhdysvaltojen laukauksiin kohti Touskaa, kertoo uutiskanava al-Jazeera. Iranin yleisradioyhtiö IRIB:n mukaan Iran olisi vastannut drooni-iskuilla Yhdysvaltain asevoimien aluksia kohtaan.

Mehr-uutistoimisto puolestaan kertoi, että Iranin vallankumouskaarti olisi reagoinut tilanteeseen nopeasti ja Yhdysvaltain joukot joutuivat perääntymään alueelta.

Yhdysvaltojen ilmoittama Iranin satamien saarto alkoi viime viikon maanantaina. Centcomin mukaan se on käännyttänyt kaikkiaan 25 kauppa-alusta saarron aikana.

IRAN ei ole suunnitellut osallistuvansa uuteen neuvottelukierrokseen Yhdysvaltojen kanssa, kertoo IRIB lähteidensä mukaan. Trump kertoi sunnuntaina Yhdysvaltojen delegaation matkaavan alkuviikosta Pakistaniin neuvottelemaan Iranin kanssa.

Aiemmin sunnuntaina myös muut iranilaismediat kertoivat, että Iranin osallistumisesta neuvotteluihin ei ole vielä varmuutta. Iranin valtiollisen uutistoimiston Irnan mukaan hedelmällisille neuvotteluille ei ole selkeitä näkymiä ja Yhdysvaltain vaatimukset ovat kohtuuttomia ja epärealistisia.

Iranilaisten Tasnim- ja Fars-uutistoimistojen mukaan Iran olisi vaatimassa Yhdysvaltojen merisaarron purkamista ehtona neuvotteluille.

CNN:lle puhuneet iranilaislähteet kertoivat kuitenkin, että Iranin delegaatio olisi saapumassa Pakistaniin tiistaina.

Yhdysvaltain ja Iranin ensimmäiset neuvottelut Pakistanissa kariutuivat noin viikko sitten. Ennen neuvotteluja alkaneen kahden viikon aselevon maiden välillä on määrä päättyä keskiviikkona.

Sota Lähi-idässä alkoi, kun Yhdysvallat ja Israel iskivät Iraniin helmikuun lopulla.