Politiikka

10.9.2025 07:33 ・ Päivitetty: 10.9.2025 07:36

Asiantuntija: Hallituksen kirjanpitokikkailu ”poikkeuksellista”

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Orpon hallituksen kirjanpitokikkailu on ollut poikkeuksellista, vaikka myös aiemmat hallitukset ovat olleet luovia tulkinnoissaan, arvioi Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja Lauri Finér.

Demokraatti

Demokraatti

Hallitus kertoi budjettiriihen päätteeksi miljardin lisäsopeutuksesta entisten päälle, mutta asiantuntijan mukaan todellinen pysyvä sopeutus jää vain murto-osaan miljardista.

Erolla on merkitystä ainakin siksi, että hallitus on toistuvasti korostanut pystyvänsä vaikeisiin ratkaisuihin ja leikkauksiin.

Finér listaa säätiön sivuilla viisi ”kirjanpitokikkaa”. Esimerkiksi 365 miljoonan euron leikkaus Valtion asuntorahaston korkotukilainavaltuudesta ei kestä lähempää tarkastelua.

– Tältä osin kyse on aivan ilmeisestä kikkailusta, sillä kyseessä ei ole julkisen talouden menoerä, jonka leikkaaminen vaikuttaisi suoraan budjetin alijäämään. Korkotukivaltuuksilla tuetaan asuntorakentamista ja niistä syntyy valtiolle menoja vain korkojen ylittäessä tietyn tason.

Lauri Finér.

Yritystukien yhteensä 141 miljoonan euron leikkaukset ovat Finérin mukaan tosiasiallisesti vain noin 31 miljoonaa.

Kun kaikki temput lasketaan yhteen, hallituksen budjettiriihessä päättämä pysyvä lisäsopeutus on toiminnanjohtajan laskujen mukaan vain noin 250 miljoonaa euroa, siis ainoastaan neljäsosa mainostetusta.

– Julkisen talouden näkymät eivät siis näillä päätöksillä juuri muuksi muutu. Eivät hyvässä, eivätkä pahassa, vaikka uudet leikkaukset toki aiheuttavat haittoja monille ihmisille, yrityksille ja järjestöille.

Finérin mukaan julkinen velka on näillä näkymin hallituskauden lopulla noin 30 miljardia euroa korkeampi kuin hallitusohjelman niin sanotulla tavoiteuralla.

– Ero kokoomuksen ja perussuomalaisten ennen vuoden 2023 eduskuntavaaleja tekemiin lupauksiin on vieläkin suurempi. Sitä ei voi enää kikkailemalla muuksi muuttaa.

