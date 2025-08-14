Asiantuntija: Venäjä toimii nyt ennen kaikkea infosotarintamalla – ”Pyritään esittämään, että ollaan niskan päällä”

Maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettaja, everstiluutnantti Christian Perheentupa toppuuttelee puheita Venäjän viime päivien menestyksestä Ukrainan rintamalla. Venäjän joukkojen on kerrottu edenneen ennätystahtia ja vallanneen uusia kyliä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Perheentupa ei puhuisi minkäänlaisesta läpimurrosta vaan enemmänkin soluttautumishyökkäyksestä.

Hän sanoo, että tämänhetkisten tietojen mukaan tietyillä rintaman alueilla on päästy läpi, mutta joukot ovat olleet hyvin pieniä. Tämän käytännön merkitys on hänen mukaansa kyseenalainen, sillä pienet joukot eivät pysty selviytymään selustassa yksin eivätkä suorittamaan mitään merkittäviä taistelutoimia.

- Toki se voi sitoa Ukrainan reservejä käyttöön ja sillä tavalla vaikuttaa laajemmin, mutta arvioisin sen vaikutuksen aika pieneksi, Perheentupa sanoo.

- Yleensä tällaiset pienillä joukoilla paikallisesti tehdyt soluttautumiset, läpityöntymiset, ne kuihtuvat kyllä nopeasti.

KYSEESSÄ on hänen mukaansa enemmänkin toiminta informaatiorintamalla. Venäjä pyrkii nyt rakentamaan pienistäkin onnistumisista sellaista kuvaa, että on vahvoilla.

Taustalla vaikuttaa erityisesti se, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin on määrä tavata perjantaina Alaskassa ja keskustella Ukrainan tilanteesta.

- Neuvottelutilanteeseen pyritään luomaan asetelma, jossa syntyy kuva, että Venäjä on niskan päällä ja nyt on otollinen hetki myös Ukrainalle suostua vähän huonompiinkin ehtoihin, Perheentupa sanoo.

Hän lisää, että pidemmällä aikavälillä tällaisella uutisoinnilla pyritään toki vaikuttamaan myös ukrainalaisten henkiseen kriisinkestävyyteen ja taistelutahtoon.

- Ja osaltaan yksi yleisö on myös Venäjän kotiyleisö, jolle voidaan näyttää, että saavutetaan menestystä.

Perheentupa ennakoi, että informaatiorintamalla tullaankin näkemään vielä monenlaista kamppailua ennen Alaskan tapaamista.

HÄNEN mukaansa tilanne kokonaisuutena Ukrainan rintamalla näyttää hyvin totutun kaltaiselta: kulutussodankäynnin ja osin asemasotaan jymähtäneen sodankäynnin yhdistelmältä, johon liittyy osaltaan uuden korkean teknologian kuten droonien käyttö.

- Siellä on vaikea saada mitään suurempaa taisteluliikettä aikaiseksi, Perheentupa sanoo.

Soluttautumishyökkäykset ovat hänen mukaansa olleet mahdollisia siksi, että rintamalinjat ovat pitkiä ja joillakin alueilla varsinaiset joukkoryhmitykset ovat siksi harvemmassa. Tällaisia alueita on voitu valvoa pääosin esimerkiksi droonien avulla.

- Kun droonivyöhykkeeltä on päästy nyt näillä pienillä joukoilla läpi, niin sen jälkeen siellä puolustuksessa ei välttämättä ole ollut sellaista syvyyttä, jossa läpitulo olisi pystytty pysäyttämään.

Taustalla on osittain Ukrainan pitkäaikainen ja keskeinen haaste eli miehistöpula.

- Toki he ovat pystyneet nimenomaan näillä teknologisilla keinoilla tätä miehistöongelmaa ratkaisemaan.