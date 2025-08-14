Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

14.8.2025 10:41 ・ Päivitetty: 14.8.2025 10:41

Asiantuntija: Venäjä toimii nyt ennen kaikkea infosotarintamalla – ”Pyritään esittämään, että ollaan niskan päällä”

AFP / LEHTIKUVA / HANDOUT
Perheentuvan mukaan kokonaistilanne Ukrainan rintamalla näyttää yhä kulutus- ja osin asemasotaan jymähtäneen sodankäynnin yhdistelmältä, johon liittyy uuden korkean teknologian kuten droonien käyttö.

Maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettaja, everstiluutnantti Christian Perheentupa toppuuttelee puheita Venäjän viime päivien menestyksestä Ukrainan rintamalla. Venäjän joukkojen on kerrottu edenneen ennätystahtia ja vallanneen uusia kyliä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Perheentupa ei puhuisi minkäänlaisesta läpimurrosta vaan enemmänkin soluttautumishyökkäyksestä.

Hän sanoo, että tämänhetkisten tietojen mukaan tietyillä rintaman alueilla on päästy läpi, mutta joukot ovat olleet hyvin pieniä. Tämän käytännön merkitys on hänen mukaansa kyseenalainen, sillä pienet joukot eivät pysty selviytymään selustassa yksin eivätkä suorittamaan mitään merkittäviä taistelutoimia.

-  Toki se voi sitoa Ukrainan reservejä käyttöön ja sillä tavalla vaikuttaa laajemmin, mutta arvioisin sen vaikutuksen aika pieneksi, Perheentupa sanoo.

-  Yleensä tällaiset pienillä joukoilla paikallisesti tehdyt soluttautumiset, läpityöntymiset, ne kuihtuvat kyllä nopeasti.

KYSEESSÄ on hänen mukaansa enemmänkin toiminta informaatiorintamalla. Venäjä pyrkii nyt rakentamaan pienistäkin onnistumisista sellaista kuvaa, että on vahvoilla.

Taustalla vaikuttaa erityisesti se, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin on määrä tavata perjantaina Alaskassa ja keskustella Ukrainan tilanteesta.

-  Neuvottelutilanteeseen pyritään luomaan asetelma, jossa syntyy kuva, että Venäjä on niskan päällä ja nyt on otollinen hetki myös Ukrainalle suostua vähän huonompiinkin ehtoihin, Perheentupa sanoo.

Hän lisää, että pidemmällä aikavälillä tällaisella uutisoinnilla pyritään toki vaikuttamaan myös ukrainalaisten henkiseen kriisinkestävyyteen ja taistelutahtoon.

-  Ja osaltaan yksi yleisö on myös Venäjän kotiyleisö, jolle voidaan näyttää, että saavutetaan menestystä.

Perheentupa ennakoi, että informaatiorintamalla tullaankin näkemään vielä monenlaista kamppailua ennen Alaskan tapaamista.

HÄNEN mukaansa tilanne kokonaisuutena Ukrainan rintamalla näyttää hyvin totutun kaltaiselta: kulutussodankäynnin ja osin asemasotaan jymähtäneen sodankäynnin yhdistelmältä, johon liittyy osaltaan uuden korkean teknologian kuten droonien käyttö.

-  Siellä on vaikea saada mitään suurempaa taisteluliikettä aikaiseksi, Perheentupa sanoo.

Soluttautumishyökkäykset ovat hänen mukaansa olleet mahdollisia siksi, että rintamalinjat ovat pitkiä ja joillakin alueilla varsinaiset joukkoryhmitykset ovat siksi harvemmassa. Tällaisia alueita on voitu valvoa pääosin esimerkiksi droonien avulla.

-  Kun droonivyöhykkeeltä on päästy nyt näillä pienillä joukoilla läpi, niin sen jälkeen siellä puolustuksessa ei välttämättä ole ollut sellaista syvyyttä, jossa läpitulo olisi pystytty pysäyttämään.

Taustalla on osittain Ukrainan pitkäaikainen ja keskeinen haaste eli miehistöpula.

-  Toki he ovat pystyneet nimenomaan näillä teknologisilla keinoilla tätä miehistöongelmaa ratkaisemaan.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Antti Alaja

Mielipiteet
12.8.2025
Näin oikeisto kaappasi pohjoismaisuuden
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Politiikka
12.8.2025
Purran ajama kotoutumiskorvauksen poisto ajaisi ahtaalle kunnissa – ”Ehdotus tulee pahaan saumaan”
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Musiikki
12.8.2025
Flow-viikonloppu pähkinänkuoressa: Portishead-Gibbons tarjosi festivaalin huippuhetken varttuneempaan makuun
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU