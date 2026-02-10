Askon ja Sotkan konkurssissa huonekaluostaja on heikoilla

Askon ja Sotkan konkurssissa monia tavallisia kuluttajia uhkaavat ikävät rahanmenetykset, jos huonekalutilauksia jää jumiin konkurssipesään. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ketjujen taustayhtiö Indoor Group hakeutui konkurssiin maanantaina, ja käräjäoikeus asetti yhtiön konkurssiin tiistaina.

Jos asiakas on tilannut Askosta tai Sotkasta huonekaluja, joita ei ole ehditty toimittaa ennen konkurssia, hänen asemaansa vaikuttaa paljon se, miten hän on tilauksensa maksanut.

Kuluttajaliiton pääsihteerin Juha Beurling-Pomoellin mukaan luottokortilla ostoksensa maksanut asiakas voi useimmiten luottaa siihen, että saa rahansa takaisin.

Kuluttajaliitto neuvoo ihmisiä käyttämään aina kun mahdollista luottokorttia, jos on ostamassa jotakin tuotetta, jota ei heti sillä hetkellä saa itselleen.

JOS ASIAKAS on maksanut tilauksensa maksukortin debit-puolella, asiakas voi Beurling-Pomoellin mukaan vaatia hyvitystä korttiyhtiöltä, jos yhtiö on ilmoittanut sellaisesta mahdollisuudesta korttiehdoissaan.

- Eli pitäisi tarkistaa sieltä, onko se mahdollista, Beurling-Pomoell sanoo.

Asiakkaan tilanne on hankalampi, jos ostoksen on maksanut suoraan verkkopankissa eli käytännössä käteisellä. Siinä tapauksessa asiakkaan pitää valvoa omia etujaan konkurssimenettelyssä.

- Silloin pitää ottaa yhteyttä konkurssipesän pesänhoitajaan, joka laatii pesäluettelon, Beurling-Pomoell kertoo.

Hänen mukaansa asiakkaan pitää siinä tapauksessa kirjallisesti vaatia saataviaan konkurssipesältä.

Beurling-Pomoell vinkkaa, että asiakkaan asema voi olla hieman parempi, jos ennen konkurssia tilattu tuote oli jo ehditty esimerkiksi huonekaluketjun varastossa merkitä kyseiselle asiakkaalle lähetettäväksi. Tällöin tuotteen saaminen voi olla helpompaa.

JOS MAKSETTU huonekalutilaus on jäänyt konkurssipesään jumiin, voiko kuluttaja odottaa saavansa jossain vaiheessa rahojaan pois konkurssipesästä?

Beurling-Pomoellin mukaan lähtöolettama on, että konkurssipesästä saisi rahaa takaisin, mutta siinä voi kestää pitkään.

- Kuluttajat eivät ole siinä parhaassa asemassa saamaan rahojaan takaisin. Siellä voi olla monia muita velkojia, jotka menevät konkurssilainsäädännössä kuluttajien edelle.

Lopputulos riippuu myös konkurssipesän varoista.

Beurling-Pomoell toteaa, että rahojen saamisessa takaisin konkurssipesästä saattaa kestää jopa vuosia.

Esimerkiksi Anttilan konkurssipesästä maksettiin pienvelkojille heidän jako-osuutensa vasta vuosia konkurssin alkamisen jälkeen. Tavarataloketju Anttila meni konkurssiin vuonna 2016.

TIISTAINA Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kertoi, että kuluttajien kannattaa nyt vain odottaa lisätietoja Askon ja Sotkan konkurssin tilanteesta.

- Tehdyistä tilauksista ja mahdollisista korvauksista ei kannata olla yhteydessä KKV:n kuluttajaneuvontaan, koska kuluttajaneuvonta ei voi auttaa konkurssitilanteessa, viraston tiedotteessa sanotaan.

KKV on listannut verkkosivuillaan kuluttajille ohjeita konkurssitilanteisiin.

STT ei ole tavoittanut Askon ja Sotkan konkurssipesän pesänhoitajaa kommentoimaan tilannetta.

