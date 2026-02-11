Palkittu politiikan aikakauslehti.
11.2.2026 13:45 ・ Päivitetty: 11.2.2026 13:51

Askon ja Sotkan työntekijät jäävät palkkaturvan varaan

Askon arkisto
Asko perustettiin vuonna 1918 Lahden Puuseppätehtaan nimellä. Mainos vuodelta 1935.

Asko- ja Sotka-huonekaluketjujen taustayhtiö Indoor Group ei pysty maksamaan työntekijöilleen konkurssin takia rästiin jääviä palkkoja, kertoo STT:lle yhtiön pääluottamusmies Ritva Loikkanen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hänen mukaansa Askossa ja Sotkassa työskentelee noin 500 ihmistä. Heille haetaan palkat keskitetysti palkkaturvan kautta.

Yhtiö asetettiin konkurssiin tiistaina pitkään jatkuneiden talousvaikeuksien jälkeen.

PALKKATURVAN tarkoituksena on turvata työntekijälle kuuluvat ansiosaatavat silloin, jos työnantajasta tulee maksukyvytön.

Päätöksen palkkaturvan maksamisesta tekee työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA).

Yleensä palkkaturva korvaa yhtä työntekijää kohti korkeintaan 18000 euron saatavat.

