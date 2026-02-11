Talous
11.2.2026 13:45 ・ Päivitetty: 11.2.2026 13:51
Askon ja Sotkan työntekijät jäävät palkkaturvan varaan
Asko- ja Sotka-huonekaluketjujen taustayhtiö Indoor Group ei pysty maksamaan työntekijöilleen konkurssin takia rästiin jääviä palkkoja, kertoo STT:lle yhtiön pääluottamusmies Ritva Loikkanen.
Hänen mukaansa Askossa ja Sotkassa työskentelee noin 500 ihmistä. Heille haetaan palkat keskitetysti palkkaturvan kautta.
Yhtiö asetettiin konkurssiin tiistaina pitkään jatkuneiden talousvaikeuksien jälkeen.
PALKKATURVAN tarkoituksena on turvata työntekijälle kuuluvat ansiosaatavat silloin, jos työnantajasta tulee maksukyvytön.
Päätöksen palkkaturvan maksamisesta tekee työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA).
Yleensä palkkaturva korvaa yhtä työntekijää kohti korkeintaan 18000 euron saatavat.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.