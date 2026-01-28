Asunnottomuus kasvoi Suomessa toista vuotta putkeen – ”Pienituloiset eivät selviä hallituksen leikkauksista”

Asunnottomuus lisääntyi viime vuonna toista vuotta peräkkäin, selviää Valtion tukeman asuntorakentamisen keskuksen (Varke) selvityksestä. Eniten lisääntyi nuorten ja naisten asunnottomuus. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ennen toissa vuotta asunnottomuus oli ollut laskussa kymmenen vuotta peräkkäin.

Asunnottomien ihmisten määrä on kasvanut viidenneksellä vuodesta 2024. Vaikka yksin elävistä asunnottomista valtaosa on miehiä, edellisvuoteen verrattuna asunnottomuus lisääntyi erityisesti nuorten ja naisten keskuudessa.

Asunnottomien nuorten eli alle 25-vuotiaiden määrä kasvoi edellisvuodesta lähes 40 prosenttia ja naisten 24 prosenttia.

Varken mukaan yksin eläviä asunnottomia oli marraskuussa noin 4 600, mikä on lähes 800 enemmän kuin edellisvuonna.

VUOKRANANTAJA Y-Säätiön mukaan asunnottomien määrän kasvu kertoo siitä, että palvelut eivät pysty vastaamaan avun tarpeeseen. Y-Säätiön mukaan ihmiset eivät myöskään saa apua ajoissa.

Asunnottomuutta kokevien joukossa on säätiön mukaan yhä enemmän pienituloisia ihmisiä, joilla ei ole muita merkittäviä elämänhallinnan haasteita.

Kun taloudellisia puskureita ei ole, pienikin muutos tuloissa tai etuuksissa voi johtaa asunnon menettämiseen.

- Asumistuen ja toimeentulotuen leikkaukset tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa monen ihmisen ja perheen talous on jo valmiiksi veitsen terällä, synnyttävät tilanteita, joissa omasta kodista ei pystytä pitämään kiinni, Ojankoski sanoi.

Varken mukaan asunnottomien määrä nousi lähes kaikissa suurissa kaupungeissa ja monessa keskisuuressa kaupungissa. Eniten asunnottomien määrä kasvoi Helsingissä, jossa oli noin tuhat asunnotonta eli viidennes Suomen asunnottomista.

Seuraavaksi eniten asunnottomia oli Tampereella, Turussa ja Espoossa.