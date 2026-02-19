Palkittu politiikan aikakauslehti.
19.2.2026 06:40 ・ Päivitetty: 19.2.2026 07:13

Asuntohintojen alavire jatkui kaupungeissakin

iStock

Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat joulukuussa koko viime vuoden nopeinta tahtia, kertoo Tilastokeskus. Hinnoista hupeni 4,5 prosenttia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suurista kaupungeista hinnat laskivat joulukuussa jyrkimmin Turussa, jossa hintoihin kirjattiin 8,2 prosentin lasku. Vantaalla hinnoista hupeni 5,3 prosenttia. Kaikkiaan kuudessa suurimmassa kaupungissa koettiin 4,1 prosentin lasku verrattuna vuotta aiempaan.

Tilastokeskuksen yliaktuaari Anu Rämö huomautti tiedotteessa, että vaikka hintojen lasku nopeutui joulukuussa, jäi koko viime vuoden hintojen lasku hitaammaksi kuin kahtena edeltävänä vuonna.

- Vuonna 2025 vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat edellisvuotta vähemmän erityisesti suurissa kaupungeissa, 2,3 prosenttia. Suurten kaupunkien ulkopuolella hinnat laskivat 2,9 prosenttia, mikä on hieman edeltävää vuotta enemmän, Rämö totesi.

Vanhojen asuntojen kauppa kävi selvästi vilkkaammin kuin edellisvuonna. Joulukuussa kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin 14 prosenttia enemmän kauppaa kuin vuotta aiemmin.

Uusien asuntojen kauppa pysyi sitä vastoin edelleen syväjäässä ja hidastui entisestään loppuvuonna. Vuoden viimeisellä neljänneksellä uusia osakeasuntoja myytiin 42 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Koko vuoden tasolla vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat 2,5 prosenttia koko maassa. Pienten kerrostaloasuntojen hinnat laskivat enemmän kuin perheasuntojen. Yksiöt halpenivat vuoden aikana 4,4 prosenttia, kun taas kolmioiden ja sitä suurempien kerrostaloasuntojen hinnat laskivat 2,1 prosenttia.

DANSKE Bankin senioriekonomisti Ozan Yanar arvioi pikakommentissaan, että asuntojen hinnat pysyttelevät alamaissa, kunnes markkina tasapainottuu. Myynnissä on paljon asuntoja, mikä pitää hintojen nousupaineet aisoissa.

- Vaikka asuntoja on viime vuosina rakennettu selkeästi keskimääräistä vähemmän, asuntojen tarjonta on silti pysynyt korkeana. Myynnissä olevien asuntojen määrä on kasvanut selvästi viime vuosina eikä selkeää käännettä alaspäin ole vielä nähty. Korkeaa myytävien asuntojen inventaaria selittävät sekä pidentyneet myyntiajat että patoutuneet asunnonvaihtotarpeet, Yanar sanoi tiedotteessa.

Jähmeästi käyvä asuntokauppa kertoo siitä, ettei markkina ole vielä löytänyt uutta tasapainoa, minkä johdosta hintakäänne ja rakentamisen elpyminen viivästyy, Yanar totesi.

- Siksi arvioimme, että merkittävin osa myös asuntorakentamisen elpymisestä ajoittuu ensi vuoteen.

