Asuntokauppa vilkastui – jopa omakotitalot alkavat taas kelvata

Asuntokauppa jatkaa kasvuaan. Heinäkuussa asuntoja myytiin noin 6,5 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten, kertoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kauppamäärien kasvu oli jopa 14,5 prosenttia verrattuna viime vuoteen. Etenkin omakotitalot menivät kaupaksi.

Suurista kaupungeista asuntokauppa kasvoi heinäkuussa erityisesti Oulussa ja Vantaalla. Käytettyjä ja uusia asuntoja myytiin heinäkuussa suurista kaupungista määrällisesti eniten Helsingissä.

Tänä vuonna jokaisena kuukautena on myyty enemmän asuntoja verrattuna viime vuoteen. Tammi-heinäkuun aikana myytiin noin 16 prosenttia enemmän asuntoja kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

PÄÄKAUPUNKISEUDULLA käytettyjen kerrostaloasuntojen hinnat olivat edelleen laskussa kauppamäärien noususta huolimatta. Hinnat ovat laskeneet etenkin yksiöissä ja kaksioissa.

Koko Suomen kauppamäärästä pääkaupunkiseudun kauppamäärien osuus oli heinäkuussa 21,5 prosenttia, pääkaupunkiseudun kehyskuntien 6,6 prosenttia ja muun Suomen 71,8 prosenttia.

- Hintojen lasku johtuu Helsingin ja Espoon negatiivisesta hintakehityksestä. Vantaan käytettyjen kerrostaloasuntojen hinnat ovat taas maltillisesti nousseet vuoden alusta alkaen, kertoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa.

Asuntojen myyntiajat ovat edelleen hyvin pitkiä, mikä kertoo Viljamaan mukaan siitä, että hintataso on usein ostajien mielestä liian korkea.

- Näyttää siltä, että pitkään myynnissä olleita kerrostaloasuntoja on mennyt nyt kaupaksi. Hinta on varmasti ollut monessa tapauksessa odotuksia matalampi.

Heinäkuussa keskimääräinen myyntiaika käytetyissä pääkaupunkiseudun kerrostaloasunnoissa oli 125 päivää ja muualla Suomessa 123 päivää.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton ylläpitämään KVKL Hintaseurantapalveluun raportoitiin heinäkuussa maanlaajuisesti yhteensä 4 852 vanhojen asuntojen kauppaa ja 125 uudisasunnon myyntiä eli yhteensä 4 977 asuntokauppaa.