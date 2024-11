Atte Harjanne ja Otso Kivekäs lähtevät mukaan Helsingin pormestarikisaan

Vihreiden kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Atte Harjanne ja kaupunginvaltuutettu Otso Kivekäs lähtevät mukaan kisaan vihreiden pormestariehdokkuudesta Helsingissä. Harjanne kertoi asiasta tiedotteessa ja Kivekäs Helsingin Sanomissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Harjanne kertoo alkaneensa pohtia ehdokkuuttaan uudelleen sen jälkeen, kun selvisi, ettei Pekka Haavisto lähde vihreiden pormestariehdokkaaksi.

- Mitä enemmän asiaa pohdin, sitä enemmän innostuin. Rakastan Helsinkiä ja haluan tehdä töitä kaupungin tulevaisuuden eteen, Harjanne sanoo tiedotteessaan.

Toista kauttaan kansanedustajana ja valtuutettuna toimiva Harjanne, 40, on viettänyt syksyn vanhempainvapaalla, mikä on antanut hänelle mahdollisuuden liikkua lapsen kanssa kaupungilla, keskustella helsinkiläisten kanssa ja seurata, miten arki Helsingissä pyörii.

- Nämäkin kokemukset antoivat pontta ajatukselle lähteä tähän kisaan mukaan, Harjanne kertoo.

VUONNA 1979 syntynyt Otso Kivekäs on toiminut kaupunginvaltuutettuna Helsingissä vuodesta 2012. Vuosina 2019-21 Kivekäs toimi Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Työkseen Kivekäs kertoo vievänsä eteenpäin digitalisaatiota eri organisaatioissa. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi tietojenkäsittelytieteestä Helsingin yliopistolta.

- Minulla on selvä ajatus siitä, mihin suuntaan Helsinkiä pitäisi kehittää, Kivekäs sanoi Helsingin Sanomille.

KISAAN vihreiden pormestariehdokkuudesta on jo aiemmin ilmoittautunut kansanedustaja Fatim Diarra. Keskiviikkona julkaisemassaan tiedotteessa Diarra sanoi olevansa tyytyväinen siihen, että Helsingin vihreillä on nyt edessä aito ja avoin pormestarikisa.

- Pormestarivaaliin on hyvä virittäytyä sisäisellä kisalla, jossa Helsingin vihreät voivat yhdessä valita sopivimman ehdokkaan ja keskustella vihreän politiikan suunnasta Helsingissä, Diarra sanoo.

Ensimmäistä kautta kansanedustajana toimiva Diarra, 38, on ollut kaupunginvaltuutettuna Helsingissä vuodesta 2017. Vuosina 2021-23 hän toimi kaupunginvaltuuston puheenjohtajana.

Diarra korostaa olevansa hyvin sitoutunut Helsinkiin.

- Olen kaupungin vuokratalojen opiskelijaperheen lähiölapsi, jonka tämä kaupunki on nostanut Arkadianmäelle. Minulle Helsinki on nyt ja aina sydämeni valittu, mahdollisuuksien kaupunki, joka on avoin ja kutsuva jokaiselle, Diarra kirjoittaa tiedotteessaan.

HELSINGIN vihreät valitsee pormestariehdokkaansa syyskokouksessaan 14. joulukuuta. Valinnassa perusteena käytetään neuvoa antavaa jäsenäänestystä.

Vuoden 2021 kuntavaaleissa vihreät oli Helsingissä toiseksi suurin puolue kokoomuksen jälkeen.

Helsingin pormestarin valitsee kaupunginvaltuusto. Pormestariksi valitaan todennäköisesti kaupunginvaltuuston suurimman puolueen pormestariehdokas.

Uutista täydennetty klo 11.29 Diarran osuudella ja uudestaan klo 12.27 Kivekkään osuudella.