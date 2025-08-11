Palkittu politiikan aikakauslehti.
11.8.2025 05:15 ・ Päivitetty: 11.8.2025 05:15

Australia lupaa tunnustaa Palestiinan jo ensi kuussa

Lehtikuva / AFP
Australian ulkoministeri Penny Wong (vas) ja pääministeri Albanese kertoivat tunnustamisesta maanantaina.

Australia aikoo tunnustaa Palestiinan valtion. Maan pääministeri Anthony Albanese sanoi varhain maanantaina Suomen aikaa, että Australia tunnustaa Palestiinan YK:n yleiskokouksessa syyskuussa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

-  Ennen kuin sekä Israelin että Palestiinan asema itsenäisinä valtioina on pysyvä, rauha voi olla vain väliaikainen, Albanese sanoi tiedotustilaisuudessa.

-  Australia tunnustaa palestiinalaisten oikeuden omaan valtioon, hän jatkoi.

Albanesen mukaan Länsirantaa hallitseva palestiinalaishallinto on vakuuttanut hänelle, ettei äärijärjestö Hamasille anneta roolia tulevassa Palestiinan valtiossa.

Viime aikoina muun muassa Ranska, Britannia ja Kanada ovat kertoneet aikeistaan tunnustaa Palestiinan valtio YK:n syyskuun kokouksessa.

Albanese sanoi, että hän tekee yhteistyötä kansainvälisen yhteisön kanssa, jotta tämä tilaisuus käytetään hyväksi.

MYÖS UUDEN-SEELANNIN ulkoministeri Winston Peters ilmoitti maanantaina, että maan hallitus aikoo pohtia seuraavan kuukauden ajan kantaansa Palestiinan tunnustamiseen. Petersin mukaan hallitus tekee virallisen päätöksen syyskuussa.

Suomen pääministeri Petteri Orpo (kok.) on sanonut, ettei Suomen hallitus ole nyt valmistelemassa esitystä Palestiinan tunnustamiseksi.

Presidentti Alexander Stubb on sanonut Palestiinan tunnustamisen olevan ajan kysymys ja olevansa valmis hyväksymään esityksen Palestiinan valtion tunnustamisesta, jos valtioneuvosto tätä esittää.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

