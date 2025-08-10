Palkittu politiikan aikakauslehti.
10.8.2025 15:05 ・ Päivitetty: 10.8.2025 15:08

Ministeri Purran mestarisuunnitelma: Suomi Trumpistaniaksi

Nora Vilva/Demokraatti

Laitaoikeiston nousu perustuu kansan höplästä vetämiseen. Yhteiskunnan monitahoisiin ongelmiin tarjotaan ratkaisuja, jotka itse asiassa pahentavat tilannetta, joita väitetään korjattavan.

Maria Guzenina

Demokraatti

Tästä nähtiin jälleen uusi surullinen esimerkki kun valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesitys julkaistiin. Se on puhtaasti ideologinen hyökkäys sivistystä vastaan.

Yliopistojen indeksijäädytys leikkaa ensi vuonna 59 miljoonaa euroa ja seuraavana 112 miljoonaa. Hallitus aikoo myös leikata 100 miljoonaa yhdistyksiltä ja säätiöiltä – siis kansalaisyhteiskunnan ja kulttuurielämän tukijaloilta. Lisäksi 150 miljoonaa viedään kunnallisilta peruspalveluilta. Ja Opetushallitus halutaan lakkauttaa woke-väitösten saattelemana.

Hallitus näyttää pelkäävän kriittistä ajattelua, kansalaisvaikuttamista ja kykyä kyseenalaistaa valtaa.

PURRAN toimet muistuttavat Donald Trumpin hyökkäystä korkeakouluja vastaan Yhdysvalloissa. Hallitus näyttää pelkäävän kriittistä ajattelua, kansalaisvaikuttamista ja kykyä kyseenalaistaa valtaa. Koulutettu kansa näkee populistisen retoriikan läpi.

Koulutuksesta, taiteesta ja urheilusta leikkaamalla vaarannetaan se mikä on tehnyt Suomesta yhden maailman huipuista. Kyse on arvoista, joilla pieni kansa on pärjännyt sinnikkyydellä isompien pelikentällä.

KOULUTUS ja kulttuuri eivät ole ylellisyyksiä. Ne ovat demokratian, identiteettimme menneisyytemme ja tulevaisuutemme perusta.

Koulutus tuottaa osaamista ja innovaatioita, kulttuuri luo työpaikkoja, matkailua ja yhteisöllisyyttä. Näiden alojen alasajo ei ole vain lyhytnäköistä – se on vaarallista.

PURRA ja hänen puolueensa toteuttavat Trumpin oppikirjaa, mutta Suomi ei ole trumpistania, eikä siitä pidä tehdä sellaista.

 

 

 

 

 

Kommentit

