Avaruusteknologiayhtiö Iceyen markkinointijohtajaksi Marko Ahtisaari

Avaruus- ja puolustusteknologiayhtiö Iceye on nimittänyt Marko Ahtisaaren markkinointijohtajakseen. Ahtisaari on aiemmin työskennellyt muun muassa Nokian muotoilusta vastaavana johtajana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhtiön mukaan Ahtisaari tuo mukanaan kokemusta johtajuudesta, teknologiasta ja muotoilusta sekä kansainvälisistä suuryrityksistä että startupeista.

- Tämä on käänteentekevä hetki Iceyelle aikana, jolloin maat tarvitsevat itsenäistä tiedustelukapasiteettia enemmän kuin koskaan. Markon muotoiluvetoinen johtajuus yhdistettynä hänen yrittäjähenkiseen ajattelutapaansa vahvistaa innovaation ja kasvun seuraavaa aaltoa, kehui Iceyen toimitusjohtaja Rafal Modrzewski tiedotteessa.

Ahtisaari toimii myös rauhanvälitysjärjestö CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundationin hallituksen puheenjohtajana.

Iceye omistaa satelliittiparven, joka tuottaa tutkakuvaa maapallosta lähes reaaliajassa. Yhtiö sai kesällä Business Finlandilta 41 miljoonan euron rahoituksen, jolla se käynnistää yli 250 miljoonan euron investointiohjelman.

Suomalainen Iceye perustettiin vuonna 2014.