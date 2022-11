Avi puuttui tikkailta putoamisiin – tiukka muistutus laista

Liian moni päätyy tikkailla sattuneen tapaturman jälkeen sairauslomalle, toteaa aluehallintovirasto. Putoamisesta johtuvia työtapaturmia tapahtuu Suomessa päivittäin, ja ne ovat kärkipaikoilla työpaikkojen tapaturmatilastoissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tikkaat ovat usein osallisena tapaturmissa.

- Nojatikkaiden käyttö työalustana on niiden tapaturmavaarallisuuden vuoksi kielletty lainsäädännöllä. Nojatikkaat on tarkoitettu käytettäväksi tilapäisenä kulkutienä, ja silloinkin on estettävä tikkaiden kaatuminen tai luisuminen, sanoo aluehallintoviraston tarkastaja Emma Helenius tiedotteessa.

Nojatikkaita saa käyttää vain yksittäistä nousukertaa vaativaan lyhytkestoiseen työhön, jossa turvallinen ote tikkaista säilyy koko ajan. Työtä pitää siis voida tehdä nojatikkailta yhdellä kädellä.