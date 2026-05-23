Avustuslaivueen suomalaiset kertovat Israelin viranomaisten kovakouraisuudesta

Gazan avustuslaivueen kolme suomalaisaktivistia ovat päässeet takaisin Suomeen. He kuvailevat pidätysaikaista kohteluaan Israelin viranomaisten käsissä raa’aksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomalaiset saapuivat lauantaina lennolla Turkista, jonne heidät lennätettiin aiemmin Israelista.

Aktivistit kertoivat lentokentällä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että heihin kohdistettiin sekä fyysistä että seksuaalista väkivaltaa.

- Meitä potkittiin, meille laitettiin nippusiteet ja käsiä väännettiin todella voimakkaasti, puskettiin seiniin ja maahan ja pidettiin pitkään todella epämukavissa asennoissa, Ämäl Salih kertoo.

- Jatkuvasti eri tarkastuspisteissä meidät pakotettiin riisuutumaan uudestaan ja uudestaan ja meitä kosketeltiin, hän jatkoi.

Salih sanoi lisäksi, että merivankilassa kiinniotettuja ammuttiin kumiluodeilla ja moni haavoittui.

Salih sanoi kuitenkin itse välttyneensä pahimmalta.

- Todella moni meidän ystävämme koki paljon pahempaa ja rajumpaa väkivaltaa.

Emmy Snickarsin mielestä sotilaat olivat niin väkivaltaisia kuin pystyivät ilman että aktivisteille tulisi liian näkyviä vammoja.

VANKILAOLOJA Salihin kuvaa epäinhimillisiksi. Avovankilalaivassa, jossa Salih itse oli, oli hänen arvionsa mukaan parisataa kiinniotettua.

- Me emme nukkuneet kolmeen päivään melkein yhtään. Meitä pidettiin kylmässä avovankilalaivassa, me olimme litimärkiä ja paikkaa myös kosteutettiin jatkuvasti letkuilla, hän sanoi.

Päivisin taas oli tukalan kuuma.

- Varjotiloja ei ollut kaikille niin kuin ei myöskään nukkumatiloja öisin. Me saimme palovammoja auringosta.

Ruokaa ja vettä ei juuri ollut.

- Joitain leipiä heiteltiin, joista osa oli homehtuneita, ja vesipulloja saimme rajoitetusti, Salih sanoi.

Lisäksi hygienia oli puutteellista, ja vessoja oli liian vähän. Vessat alkoivat Salihin mukaan haista nopeasti.

MONET LÄNSIMAAT tuomitsivat Gaza-avustuslaivueen aktivistien kohtelun sen jälkeen, kun Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir nöyryytti Israelin kiinni ottamia aktivisteja keskiviikkona julkaistulla videolla.

Saksan, Ranskan, Britannian ja Espanjan lisäksi myös Israelin läheisin liittolainen Yhdysvallat moitti aktivistien kohtelua.

Jopa Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ja ulkoministeri Gideon Saar tuomitsivat keskiviikkona Ben-Gvirin videojulkaisun.

Ranska aikoo yhdessä Italian kanssa vaatia Ben-Gvirille sanktioita EU-tasolta.

Snickars kertoi tiedotustilaisuudessa tavanneensa Ben-Gvirin maavankilassa ollessaan. Snickars sanoi olleensa noin kymmenen naisen joukossa bussissa. Naisten kädet ja jalat olivat tiukasti käsiraudoissa ja joidenkin kädet niin tiukassa, että niissä ei ollut enää tuntoa.

- Hän sanoi, että olemme terroristeja ja nauroi meille, Snickars sanoi.

Ulkoministeriöstä kerrottiin aiemmin tällä viikolla STT:lle, että suomalaisilla ei ole ollut henkeen tai terveyteen liittyvää vaaraa.