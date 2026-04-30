30.4.2026 08:15 ・ Päivitetty: 30.4.2026 09:26
Ay-vaikuttajat: tuemme Nasima Razmyaria demarijohtoon
Suomalaisten ja erityisesti nuorten tulevaisuudenusko on koetuksella. Työttömyys kasvaa, huoli ilmastosta ja luontokadosta syvenee, ja tekoäly muuttaa työmarkkinoita tavalla, jota kukaan ei vielä täysin hahmota.
Vaikeina aikoina on helppoa vaatia ihmisiä sopeutumaan. Sopeutumaan leikkauksiin, kantamaan yhä enemmän vastuuta läheistensä hoivasta tai tyytymään siihen, ettei
tulevina vuosina ole kuin niukkuutta jaettavaksi.
Tulevaisuudenuskon rakentaminen ja vision esittäminen on vaikeampaa, mutta välttämätöntä.
KAHDEKSAN tunnin työpäivää, maksutonta peruskoulua, subjektiivista päivähoito-oikeutta ja kaikille kuuluvaa kouluruokailua pidettiin aikanaan utopistisina vaatimuksina. Ne toteutuivat, koska sosialidemokraatit ja ay-liike yhdessä uskalsivat niitä vaatia ja rakensivat uskottavan polun niiden toteuttamiseen.
”Tulevaisuudenuskon rakentaminen ja vision esittäminen on vaikeampaa, mutta välttämätöntä”
Työ, jolla tulla toimeen ja uupumatta, oikeus olla tavoittamattomissa ja enemmän vapaa-aikaa läheisten kanssa. Oikeus jatkuvaan oppimiseen ja oman osaamisen kehittämiseen. Pääsy hoitoon silloin kun apua tarvitsee.
ARVOSTUS ja riittävä palkka julkisen sektorin työntekijöille, jotka kannattelevat tätä yhteiskuntaa harteillaan.
Hyvinvoiva planeetta ja puhdas luonto tuleville sukupolville. Nämä eivät ole ylimitoitettuja odotuksia tai utopiaa. SDP:n tehtävä on kertoa, kuinka ne tehdään todeksi.
Sosialidemokraattien on myös kyettävä vastaamaan tekoälyn tuomaan murrokseen. Kuten silloin kun teollistuminen mullisti työnteon, sosialidemokraatit vaativat, että tuottavuuden kasvusta hyötyvät myös työntekijät ja että sen haitat eivät kasaudu heikoimmille.
Samaa meidän tulee edellyttää nyt.
SDP ON PALAAMASSA eduskunnan suurimmaksi palkansaajapuolueeksi.
Tämä on mahdollista ainoastaan rohkeasti uudistaen, mutta yhdessä sopien.
Kansanedustaja Nasima Razmyar on SDP:n ensimmäisenä varapuheenjohtajana osoittanut seisovansa yhtenäisessä rintamassa palkansaajien ja ammattiyhdistysliikkeen kanssa, pyrkien aktiivisesti uudistamaan työelämää vastaamaan paremmin aikamme uusiin ja vanhoihin haasteisiin.
Me allekirjoittaneet tuemme Nasima Razmyarin valintaa jatkokaudelle SDP:n
varapuheenjohtajana.
Petri Vanhala, puheenjohtaja, Paperiliitto
Annika Rönni-Sällinen, puheenjohtaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM
Ismo Kokko, puheenjohtaja, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
Heidi Nieminen, puheenjohtaja, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU
Marko Piirainen, hallinto-osaston johtaja, SAK
Jaana Ylitalo, työmarkkinapäällikkö, SAK
Heidi Lehikoinen, toiminnanjohtaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM
Karoliina Huovila, toiminnanjohtaja, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto TEME
Janne Ronkainen, kansainvälisen toiminnan päällikkö, Teollisuusliitto
Toni Laiho, kemian sektorin johtaja, Teollisuusliitto
Sirkka-Liisa Kähärä, aluepäällikkö, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Else-Mai Kirvesniemi, puheenjohtaja, STTK
Millariikka Rytkönen, puheenjohtaja, Tehy
Päivi Inberg, puheenjohtaja, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Niko Simola, puheenjohtaja, Ammattiliitto Pro
Kristiina Lindroos, 1.varapuheenjohtaja, Ammattiliitto Pro
Henrik Haapajärvi, yhteiskuntasuhdejohtaja, Ammattiliitto Pro
Lauri Kujala, puheenjohtaja, STTK-opiskelijat
Minna Salminen, neuvottelupäällikkö, JUKO
Maria Mäkynen, yhteiskuntasuhdejohtaja, Insinööriliitto
Jenny Suominen, yhteiskuntavaikuttamisen johtaja, Talentia
SDP valitsee varapuheenjohtajistonsa Tampereen puoluekokouksessa 23.-25. toukokuuta.
Lisää aiheesta
Mielipiteet
3.4.2026 05:15
Nasima Razmyar: On vuosi aikaa perustella, miksi ja miten SDP:n tulee johtaa Suomi 2030-luvulle