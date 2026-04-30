Ay-vaikuttajat: tuemme Nasima Razmyaria demarijohtoon

Suomalaisten ja erityisesti nuorten tulevaisuudenusko on koetuksella. Työttömyys kasvaa, huoli ilmastosta ja luontokadosta syvenee, ja tekoäly muuttaa työmarkkinoita tavalla, jota kukaan ei vielä täysin hahmota. Demokraatti / Helsinki

Vaikeina aikoina on helppoa vaatia ihmisiä sopeutumaan. Sopeutumaan leikkauksiin, kantamaan yhä enemmän vastuuta läheistensä hoivasta tai tyytymään siihen, ettei

tulevina vuosina ole kuin niukkuutta jaettavaksi.

Tulevaisuudenuskon rakentaminen ja vision esittäminen on vaikeampaa, mutta välttämätöntä.

KAHDEKSAN tunnin työpäivää, maksutonta peruskoulua, subjektiivista päivähoito-oikeutta ja kaikille kuuluvaa kouluruokailua pidettiin aikanaan utopistisina vaatimuksina. Ne toteutuivat, koska sosialidemokraatit ja ay-liike yhdessä uskalsivat niitä vaatia ja rakensivat uskottavan polun niiden toteuttamiseen.

Työ, jolla tulla toimeen ja uupumatta, oikeus olla tavoittamattomissa ja enemmän vapaa-aikaa läheisten kanssa. Oikeus jatkuvaan oppimiseen ja oman osaamisen kehittämiseen. Pääsy hoitoon silloin kun apua tarvitsee.

Arvostus ja riittävä palkka julkisen sektorin työntekijöille, jotka kannattelevat tätä yhteiskuntaa harteillaan.

Hyvinvoiva planeetta ja puhdas luonto tuleville sukupolville. Nämä eivät ole ylimitoitettuja odotuksia tai utopiaa. SDP:n tehtävä on kertoa, kuinka ne tehdään todeksi.

Sosialidemokraattien on myös kyettävä vastaamaan tekoälyn tuomaan murrokseen. Kuten silloin kun teollistuminen mullisti työnteon, sosialidemokraatit vaativat, että tuottavuuden kasvusta hyötyvät myös työntekijät ja että sen haitat eivät kasaudu heikoimmille.

Samaa meidän tulee edellyttää nyt.

SDP ON PALAAMASSA eduskunnan suurimmaksi palkansaajapuolueeksi.

Tämä on mahdollista ainoastaan rohkeasti uudistaen, mutta yhdessä sopien.

Kansanedustaja Nasima Razmyar on SDP:n ensimmäisenä varapuheenjohtajana osoittanut seisovansa yhtenäisessä rintamassa palkansaajien ja ammattiyhdistysliikkeen kanssa, pyrkien aktiivisesti uudistamaan työelämää vastaamaan paremmin aikamme uusiin ja vanhoihin haasteisiin.

Me allekirjoittaneet tuemme Nasima Razmyarin valintaa jatkokaudelle SDP:n

varapuheenjohtajana.

Petri Vanhala, puheenjohtaja, Paperiliitto

Annika Rönni-Sällinen, puheenjohtaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM

Ismo Kokko, puheenjohtaja, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

Heidi Nieminen, puheenjohtaja, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

Marko Piirainen, hallinto-osaston johtaja, SAK

Jaana Ylitalo, työmarkkinapäällikkö, SAK

Heidi Lehikoinen, toiminnanjohtaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM

Karoliina Huovila, toiminnanjohtaja, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto TEME

Janne Ronkainen, kansainvälisen toiminnan päällikkö, Teollisuusliitto

Toni Laiho, kemian sektorin johtaja, Teollisuusliitto

Sirkka-Liisa Kähärä, aluepäällikkö, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Else-Mai Kirvesniemi, puheenjohtaja, STTK

Millariikka Rytkönen, puheenjohtaja, Tehy

Päivi Inberg, puheenjohtaja, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Niko Simola, puheenjohtaja, Ammattiliitto Pro

Kristiina Lindroos, 1.varapuheenjohtaja, Ammattiliitto Pro

Henrik Haapajärvi, yhteiskuntasuhdejohtaja, Ammattiliitto Pro

Lauri Kujala, puheenjohtaja, STTK-opiskelijat

Minna Salminen, neuvottelupäällikkö, JUKO

Maria Mäkynen, yhteiskuntasuhdejohtaja, Insinööriliitto

Jenny Suominen, yhteiskuntavaikuttamisen johtaja, Talentia

SDP valitsee varapuheenjohtajistonsa Tampereen puoluekokouksessa 23.-25. toukokuuta.