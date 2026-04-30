Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Mielipiteet

30.4.2026 08:15 ・ Päivitetty: 30.4.2026 09:26

Ay-vaikuttajat: tuemme Nasima Razmyaria demarijohtoon

Nora Vilva
Kansanedustaja Nasima Razmyar vaalivalvojaisissa 2023.

Suomalaisten ja erityisesti nuorten tulevaisuudenusko on koetuksella. Työttömyys kasvaa, huoli ilmastosta ja luontokadosta syvenee, ja tekoäly muuttaa työmarkkinoita tavalla, jota kukaan ei vielä täysin hahmota.

Demokraatti / Helsinki

Vaikeina aikoina on helppoa vaatia ihmisiä sopeutumaan. Sopeutumaan leikkauksiin, kantamaan yhä enemmän vastuuta läheistensä hoivasta tai tyytymään siihen, ettei
tulevina vuosina ole kuin niukkuutta jaettavaksi.

Tulevaisuudenuskon rakentaminen ja vision esittäminen on vaikeampaa, mutta välttämätöntä.

KAHDEKSAN tunnin työpäivää, maksutonta peruskoulua, subjektiivista päivähoito-oikeutta ja kaikille kuuluvaa kouluruokailua pidettiin aikanaan utopistisina vaatimuksina. Ne toteutuivat, koska sosialidemokraatit ja ay-liike yhdessä uskalsivat niitä vaatia ja rakensivat uskottavan polun niiden toteuttamiseen.

Työ, jolla tulla toimeen ja uupumatta, oikeus olla tavoittamattomissa ja enemmän vapaa-aikaa läheisten kanssa. Oikeus jatkuvaan oppimiseen ja oman osaamisen kehittämiseen. Pääsy hoitoon silloin kun apua tarvitsee.

ARVOSTUS ja riittävä palkka julkisen sektorin työntekijöille, jotka kannattelevat tätä yhteiskuntaa harteillaan.

Hyvinvoiva planeetta ja puhdas luonto tuleville sukupolville. Nämä eivät ole ylimitoitettuja odotuksia tai utopiaa. SDP:n tehtävä on kertoa, kuinka ne tehdään todeksi.

Sosialidemokraattien on myös kyettävä vastaamaan tekoälyn tuomaan murrokseen. Kuten silloin kun teollistuminen mullisti työnteon, sosialidemokraatit vaativat, että tuottavuuden kasvusta hyötyvät myös työntekijät ja että sen haitat eivät kasaudu heikoimmille.

Samaa meidän tulee edellyttää nyt.

SDP ON PALAAMASSA eduskunnan suurimmaksi palkansaajapuolueeksi.

Tämä on mahdollista ainoastaan rohkeasti uudistaen, mutta yhdessä sopien.

Kansanedustaja Nasima Razmyar on SDP:n ensimmäisenä varapuheenjohtajana osoittanut seisovansa yhtenäisessä rintamassa palkansaajien ja ammattiyhdistysliikkeen kanssa, pyrkien aktiivisesti uudistamaan työelämää vastaamaan paremmin aikamme uusiin ja vanhoihin haasteisiin.

Me allekirjoittaneet tuemme Nasima Razmyarin valintaa jatkokaudelle SDP:n
varapuheenjohtajana.

Petri Vanhala, puheenjohtaja, Paperiliitto
Annika Rönni-Sällinen, puheenjohtaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM
Ismo Kokko, puheenjohtaja, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
Heidi Nieminen, puheenjohtaja, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU
Marko Piirainen, hallinto-osaston johtaja, SAK
Jaana Ylitalo, työmarkkinapäällikkö, SAK
Heidi Lehikoinen, toiminnanjohtaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM
Karoliina Huovila, toiminnanjohtaja, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto TEME
Janne Ronkainen, kansainvälisen toiminnan päällikkö, Teollisuusliitto

Toni Laiho, kemian sektorin johtaja, Teollisuusliitto

Sirkka-Liisa Kähärä, aluepäällikkö, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Else-Mai Kirvesniemi, puheenjohtaja, STTK
Millariikka Rytkönen, puheenjohtaja, Tehy
Päivi Inberg, puheenjohtaja, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Niko Simola, puheenjohtaja, Ammattiliitto Pro
Kristiina Lindroos, 1.varapuheenjohtaja, Ammattiliitto Pro

Henrik Haapajärvi, yhteiskuntasuhdejohtaja, Ammattiliitto Pro
Lauri Kujala, puheenjohtaja, STTK-opiskelijat

Minna Salminen, neuvottelupäällikkö, JUKO
Maria Mäkynen, yhteiskuntasuhdejohtaja, Insinööriliitto
Jenny Suominen, yhteiskuntavaikuttamisen johtaja, Talentia

SDP valitsee varapuheenjohtajistonsa Tampereen puoluekokouksessa 23.-25. toukokuuta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Politiikka
30.4.2026
Oppositio teki harvinaisen tempun vappuaattona – näin herkullisia ovat yksityiskohdat
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
30.4.2026
Arvio: Olisimmeko voineet välttää sotasyyllisyysprosessin ja oikeusmurhan?
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
28.4.2026
Ikävä uutinen Arvi Lindin ystäville: televisiossa mopo keulii jo, vaikka vaaleihin on vielä vuosi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU