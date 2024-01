Baltian maat vahvistavat Venäjän ja Valko-Venäjän vastaisia rajojaan

Viro, Latvia ja Liettua aikovat vahvistaa Venäjän sekä Valko-Venäjän vastaisia rajojaan uusilla puolustusrakennelmilla.

Rajoille asetettavilla puolustusrakennelmilla halutaan valmistautua mahdollisia sotilaallisia uhkia vastaan tulevaisuudessa, kertoi Viron puolustusministeriö perjantaina lausunnossaan.

Baltian maat sopivat lausunnon mukaan rajojen vahvistamisesta perjantaina Latvian pääkaupungissa Riiassa järjestetyssä kokouksessaan.

Viron puolustusministeriön mukaan yhteishanketta on suunniteltu “tarkkaan ja harkiten”.

Latvialla ja erityisesti Liettualla on pitkä raja Valko-Venäjän kanssa, joka on ollut Venäjän tukija sen hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

- Tarve (yhteisprojektille) kumpuaa nykyisestä turvallisuustilanteesta. Venäjän sota Ukrainassa on osoittanut, että laitteiston, ammusten ja joukkojen lisäksi rajoilla tarvitaan myös fyysisiä puolustusrakennelmia puolustamaan Viroa (mahdollisen hyökkäyksen) ensimetreillä, sanoi Viron puolustusministeri Hanno Pevkur lausunnossa.

VIRON lausunnon mukaan Baltian maat ovat yksi Naton toiminta-alue, minkä vuoksi puolustusrakennelmia rakennetaan yhteistyössä Latvian ja Liettuan kanssa.

Rauhan aikana Viron rajalle ei aseteta räjähteitä, piikkilankaa tai muita fyysisiä esteitä, lausunnossa sanottiin. Sen sijaan rajoille rakennetaan sen mukaan bunkkereiden, tukipisteiden ja jakelulinjojen verkosto yhteistyössä raja-alueiden asukkaiden kanssa ja maanomistajien kanssa sopien.

Puolustusministerit allekirjoittivat myös aiesopimuksen Himars-raketinheittimistä tavoitteenaan luoda puitteet asejärjestelmän yhteiselle käytölle kaikkina aikoina.

NATON Madridin huippukokouksessa kesäkuun lopulla korostettiin, että liittouman jäsenmaiden on oltava alussa valmiita puolustamaan aluettaan mahdollisen hyökkäyksen tapahtuessa ja sitä varten on kehitettävä uusia alueellisia puolustussuunnitelmia. Tarkoituksena on konfliktien ennaltaehkäisy ja valmius pysäyttää hyökkäävät joukot.

Pevkurkin painotti, että rakennelmat on tarkoitettu konfliktin estämiseen alueella.

- Ryhdymme näihin toimiin, jotta Viron kansa voi tuntea olevansa turvassa, mutta jos pienintäkään riskiä ilmenee, voimme paljon nopeamminkin varautua erilaisiin kehityssuuntiin, hän sanoi.

Viron ja Latvian puolustusministerit allekirjoittivat erikseen myös yhteistyösopimuksen Naton ilmapoliisin toiminnasta Latvian Lielvarden lentotukikohdasta käsin sillä välin, kun Ämarin lentotukikohdan kiitotie on korjattavana.