Baltic Connector -kaasuputken rikkoutuminen voi olla rikosnimikkeeltään törkeä tuhotyö

Viron ja Suomen välisen kaasuputken vauriot eivät ole syntyneet luonnollisista syistä, ja teosta on alkanut tekninen esitutkinta. KRP:n mukaan yksi rikosnimike voisi olla törkeä tuhotyö. DEMOKRAATTI Demokraatti

Tiistaina Helsingissä pidetyssä tiedotustilaisuudessa pääministeri Petteri Orpo (kok), rajavartiosto, puolustusvoimat ja keskusrikospoliisi kertoivat Baltic Connectorin putkirikon tämänhetkisestä tilanteesta.

Putkessa havaittiin vuoto viikonlopun aikana. Rajavartiosto on nyt Orpon mukaan löytänyt putkesta selvän vaurion ja siirtänyt asian tutkinnan keskusrikospoliisille.

Yhtenä mahdollisena rikosnimikkeenä on KRP:n mukaan törkeä tuhotyö. Vaurion kokoluokka on poliisin mukaan sellainen, että kyse tuskin on tahattomasta teosta.

Viranomaiset eivät vielä tiedä teon toteutustapaa. Seismologiset laitokset eivät ole havainneet alueella viime aikoina mitään merkkejä räjähdyksistä.

Tutkinta on paraikaa käynnissä merellä. Vauriokohta sijaitsee keskisellä Suomenlahdella, Suomen talousvyöhykkeellä. Tarkkaa paikkaa viranomaiset eivät kerro.

SAMAAN aikaan 8. lokakuuta myös Suomen ja Viron välisestä Elisan tietoliikennekaapelista löytyi tiedonkulun katkaissut vika. Senkään syytä ei vielä tiedetä – eikä sitä liittyvätkö tapaukset toisiinsa.

– Hallitus on seurannut asiaa tiiviisti ja pitänyt tilannekuvakokouksia. Vaihdamme tietoja eri tasoilla EU:n ja Naton kumppanimaiden kesken, Orpo kertoo.

Pääministeri vakuuttaa, että Baltic Connector -kaasuputken vaurioituminen ei vaikuta Suomen huoltovarmuuteen tai energiansaantiin.

Inkoon LNG-terminaalilla on Orpon mukaan riittävästi kaasuntoimituskapasiteettia Suomen tarpeisiin.

Suomen ja Viron väliset tietoliikenneyhteydet on operaattori Elisan mukaan saatu jo viikonloppuna kuntoon muiden reittien kautta. Katkoskohta on Viron alueella.