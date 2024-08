Balticconnector puhuttaa yhä – Orpo: Asiasta ei voida tehdä vielä mitään loppupäätelmiä

Kaasuputki Balticconnectorin asiaa tutkitaan yhä ja yhteistyötä tehdään Kiinan kanssa, sanoo pääministeri Petteri Orpo (kok.). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Orpon mukaan asiasta ei voida tehdä vielä mitään loppupäätelmiä niin kauan kuin tutkinta on kesken. Hän sanoi, ettei voi kommentoida asiaa tämän enempää.

- Olen tyytyväinen siihen, että Kiina ja kiinalaisviranomaiset ovat tehneet yhteistyötä kanssamme.

Orpo kommentoi asiaa tiedotustilaisuudessa Suomessa vierailulla olevan Viron pääministerin Kristen Michalin kanssa. Myöskään Michal ei kommentoinut asiaa sen enempää.

Maanantaina South China Morning Post uutisoi Kiinan myöntävän, että kiinalaisomisteinen rahtialus vaurioitti Suomen ja Viron välillä kulkevaa Balticconnector-kaasuputkea viime lokakuussa. Lehti viittasi Kiinan viranomaisiin, mutta ei täsmentänyt lähteitä sen tarkemmin.

Virallisesti Kiina ei ole myöntänyt asiaa. Keskusrikospoliisi (KRP) on aiemmin huhtikuussa kertonut, että Newnew Polar Bear -aluksen ja sen ankkurin katsotaan aiheuttaneen vahingot.

PÄÄMINISTERILTÄ kysyttiin myös Ukrainan aloittamasta hyökkäyksestä Venäjän puolelle.

Orpon mukaan Ukrainalla on oikeus itsepuolustukseen. Hänen mukaansa on selvää, että Ukraina voi tehdä operaation Kurskissa. Orpo muistutti, että Venäjä on käynyt hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan jo lähes kolme vuotta.

Michal sanoi myös liittolaisten tukevan Ukrainaa.

- Rehellisesti sanottuna, henkilökohtaisesti toivotan Ukrainalle onnea, Viron pääministeri sanoi.

Ukraina aloitti viime viikon tiistaina hyökkäyksen Kurskin alueelle Venäjällä.

ORPO kommentoi myös uutisia Nord Stream -putkeen liittyvistä tuoreista tiedoista.

Saksassa tuomioistuimen kerrottiin tänään määränneen ukrainalaisen sukeltajan pidätettäväksi epäiltynä Nord Stream -kaasuputkien räjähdyksistä Itämerellä syyskuussa 2022. Asiasta kertovat saksalaismediat ARD, Die Zeit ja Süd deutsche Zeitung.

Orpo sanoi, ettei voi kommentoida asiaa, koska hänellä ei ole tarpeeksi tietoa asiasta. Myöskään Michal ei kommentoinut asiaa.

MICHAL on toiminut Viron pääministerinä heinäkuusta alkaen. Viron edellinen pääministeri Kaja Kallas nimitettiin EU:n ulkopolitiikan korkean edustajan tehtävään. Helsingin-vierailu on Michalin ensimmäinen ulkomaanvierailu pääministerinä.

Pääministerit keskustelevat vierailulla muun muassa Suomen ja Viron välisestä yhteistyöstä, ajankohtaisista turvallisuuskysymyksistä ja EU-asioista.

Keskusteluissa on esillä muun muassa Ukrainan kokonaisvaltainen tukeminen sen taistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan. Agendalla ovat lisäksi myös ajankohtaiset Nato-asiat, Itämeren turvallisuus ja rajaturvallisuus.

Michal ja Orpo kertoivat tiedotustilaisuudessa käyneensä myös saunassa ja puhuneensa siellä politiikkaa. Pääministereiden mukaan tämä kertoo maiden läheisistä suhteista.

Sanna Raita-aho, Tuomas Savonen/STT