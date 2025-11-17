Bangladeshin ex-pääministeri tuomittiin kuolemaan rikoksista ihmisyyttä vastaan

Bangladeshissa oikeus on tuominnut maan syrjäytetyn pääministerin Sheikh Hasinan kuolemaan rikoksista ihmisyyttä vastaan. Entisen pääministerin todettiin syyllistyneen muun muassa kansankiihotukseen ja antaneen määräyksiä, jotka johtivat mielenosoittajien tappamiseen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Kaikki syytekohdat, jotka koskevat rikoksia ihmisyyttä vastaan, ovat tulleet näytetyksi toteen. Olemme päätyneet vain yhteen tuomioon, kuolemantuomioon, perusteli tuomari Golam Mortuza Mozumder tuomiota. Tuomionluku televisioitiin suorana lähetyksenä.

Toista kuukautta jatkuneissa hallitusta vastustaneissa protesteissa viime vuonna kuoli YK:n mukaan noin 1 400 ihmistä. Protestit johtivat siihen, että Hasina erosi ja pakeni maasta. Hänet tuomittiin nyt poissaolevana.

Bangladeshin entinen sisäministeri Asaduzzaman Khan Kamal, joka niin ikään on maanpaossa, tuomittiin viiden vuoden vankeusrangaistukseen. Saman viiden vuoden rangaistuksen sai myös entinen poliisipäällikkö, joka oli paikalla oikeudessa.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston taannoisen raportin mukaan syrjäytetty hallinto hyökkäsi järjestelmällisesti mielenosoittajien kimppuun ja oli osallisena sadoissa mielivaltaisissa protestoijien tappamisissa.

Ihmisoikeustoimiston mukaan valtaosa surmansa saaneista oli kuollut turvallisuusjoukkojen ammuttua heitä. Kuolleista jopa 13 prosenttia oli lapsia.

Päätökset ovat puolueellisia.

INTIASSA maanpaossa oleva Hasina kommentoi tuomiota toteamalla sen olevan puolueellinen ja poliittisesti motivoitu.

- Minuun kohdistuneet tuomiot langetti puolueellinen tuomioistuin, jonka on asettanut ja jota valvoo hallitus, jota ei ole valittu vaaleilla ja jolla ei ole demokraattista mandaattia. Päätökset ovat puolueellisia, ja ne on tehty poliittisin perustein, Hasinan lausunnossa sanottiin.

Bangladeshissa on määrä järjestää helmikuussa parlamenttivaalit sekä kansanäänestys demokraattisista uudistuksista.