BBC: Cobra-hätätilaryhmä koolle

Britanniassa hallituksen Cobra-hätätilaryhmän on määrä kokoontua tänään käsittelemään maassa viikon jatkunutta väkivaltaista mellakointia, kertoo yleisradioyhtiö BBC. Viikonlopun aikana eri puolilla maata otettiin kiinni liki 150 mellakoitsijaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kokoukseen ottavat osaa pääministeri ja muut asiaan liittyvät ministerit sekä maan ylintä poliisijohtoa.

Useita päiviä jatkuneiden levottomuuksien taustalla on Luoteis-Englannin Southportissa viime maanantaina tapahtunut veitsihyökkäys, jossa kuoli kolme pikkutyttöä. Hyökkääjästä on levitetty runsaasti vääriä tietoja, minkä on arvioitu lietsoneen tilannetta entisestään.