BBC: Kansainvälinen hyväksikäyttörinki paljastui Australiassa, epäiltyjä myös Euroopassa – uhriksi on joutunut lähes 50 lasta

Australiassa on paljastunut suuri kansainvälinen hyväksikäyttörinki, jonka uhriksi on joutunut lähes viisikymmentä lasta, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Australian poliisi on pidättänyt 14 miestä, joita epäillään muun muassa seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Myös Yhdysvalloissa on tehty kolme pidätystä. Lisäksi epäiltyjä on viranomaisten mukaan Euroopassa, Aasiassa, Kanadassa ja Uudessa-Seelannissa.

Poliisin mukaan hyväksikäytön uhriksi on joutunut 46 lasta. Nuorimmat uhrit olivat tekohetkellä 16 kuukauden ikäisiä, vanhimmat 15-vuotiaita.

Australialaismiehiä kohtaan on nostettu yhteensä 828 syytettä lasten hyväksikäytöstä sekä lisäksi syytteitä eläimiin sekaantumisesta.

Viranomaisten mukaan verkoston kautta oli tuotettu ja jaettu kuva- ja videomateriaalia internetissä.

Epäillyt ovat iältään 20–48-vuotiaita. Yksi heistä oli töissä lastenhoitokeskuksessa, jonka kautta hän oli tavoittanut osan uhreista.