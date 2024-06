Kokoomuksen pitkäaikainen kansanedustaja Ben Zyskowicz yllätettiin kokoomuksen puoluekokouksessa Tampereella. Johannes Ijäs Demokraatti

Hänelle myönnettiin Paasikivi-mitali, joka voidaan antaa muun muassa poikkeuksellisen pitkästä tai ainutlaatuisesta urasta.

Mitalin myönsi pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

Mitaleita voidaan antaa yksi per sääntömääräinen puoluekokous. Kyseessä on toinen kerta, kun mitali myönnetään. Mitalin on saanut postuumisti myös ministeri Ilkka Kanerva.

Orpo kuvasi Zyskowiczia muun muassa sinnikkääksi ja väsymättömäksi kokoomuksen aatteen levittäjäksi.

Zyskowicz on vaikuttanut eduskunnassa vuodesta 1979 lähtien. Orpo kehui Zyskowiczin retorisesti taitavia puheenvuoroja eduskunnan suuressa salissa.

Zyskowicz totesi kiitospuheessaan, että yleensä, kun ura on loppunut, annetaan tämänkaltaisia huomionosoituksia.

– Mutta en ota tätä minään vihjeenä siitä, Zyskowicz sanoi ja hauskuutti puoluekokousväkeä.

Zyskowicz kertoi luulleensa, että Orpo julistaa puoluevaltuuston puheenjohtajavaalin tuloksen, mutta kyse olikin jostain muusta.

Hän intoutui puheessaan puhumaan myös politiikkaa.

– Eilen viimeksi eroava puoluejohtaja (Annika) Saarikko laittoi keskustan puoluekokouksesta maailmalle puheessaan tiedon, että nykyhallitus on ajamassa alas suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja kärräämässä tilalle niin sanotun yövartijavaltion. Tämä ei ole totta, tämä ei todellakaan ole totta. Jos me joudumme toteamaan ja olemme joutuneet toteamaan, että kaikkia nykyisiä etuuksia ja toimintoja ei aivan sellaisella tasolla voida säilyttää tällä hetkellä, kun yli 10 miljardia joka vuosi tästä rahoitetaan velalla. Eli kaikkea ei voida ihan nykyisellä tasolla pitää. Se ei todellakaan tarkoita sitä, että hyvinvointiyhteiskunta romutetaan ja yövartijavaltio…oltaisiin kärräämässä tilalle. Tämä väite ei ole totta.