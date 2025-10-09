Palkittu politiikan aikakauslehti.
9.10.2025 13:54 ・ Päivitetty: 9.10.2025 13:54

Ben Zyskowiczista tulee huomenna Suomen historian pitkäaikaisin kansanedustaja

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz kuvattuna eduskunnassa huhtikuussa 2024.

Kokoomuksen Ben Zyskowiczista tulee perjantaina Suomen historian pitkäaikaisin kansanedustaja. Zyskowiczille tulee eduskunnan tilaston mukaan edustajapäiviä tuolloin täyteen 17  003. Zyskowicz aloitti kansanedustajana jo 1970-luvun lopussa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hän ohittaa perjantaina edustajapäivissä mitattuna yhdellä päivällä kansanedustaja Ilkka Kanervan, joka toimi niin ikään kokoomuksen kansanedustajana vuosikymmeniä.

71-vuotias Zyskowicz sai aivoinfarktin heinäkuussa ja toipuu yhä siitä. Hän kommentoi vointiaan syyskuun lopussa Ilta-Sanomille. Hän sanoi, ettei vielä tiedä, milloin pääsee palaamaan eduskuntaan. Lehden mukaan kansanedustaja on edelleen sairaalassa neurologisella kuntoutusosastolla.

Zyskowiczin avustaja Suvi Kolehmainen kertoi elokuussa, että Zyskowiczin vasen käsi on halvaantunut. Lisäksi infarkti on vaikuttanut hänen puheeseensa.

Toimituksen valinnat

