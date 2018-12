Berner ei ota vastuuta Trafi-kohusta – sälyttää sen viranomaiselle

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin toimien lainmukaisuudesta saadaan lisää tietoa keskiviikkona, jonka jälkeen päätetään jatkosta. Näin kommentoi liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) ajokorttitietojupakkaa tiistaina.

Bernerin mukaan nyt ei näytä siltä, että tietoa olisi luovutettu keskimääräistä enemmän.

– Mitään massaluovutusta ei näyttäisi tapahtuneen, mutta tällä hetkellä meillä ei ole vielä kaikkia tietoja olemassa. Ensin selvitetään ja sitten katsotaan jatkotoimenpiteet, Berner sanoi medialle eduskunnassa.

Trafi sulki sähköiset palvelunsa sunnuntaina, kun ajokorttitietojen luovuttamisesta verkossa syntyi kovaa arvostelua.

”Tämä on ennen kaikkea lain toimeenpanokysymys.”

Ruotsissa kaksi ministeriä jätti hallituksen viime vuonna ajoneuvohallinnon tietovuotokohun takia. Suomessa vastuu on Bernerin mukaan viranomaisen.

– Tämä on ennen kaikkea lain toimeenpanokysymys, joka on viranomaisen vastuulla. Nyt katsotaan, onko viranomainen toiminut lainmukaisesti ja toimeenpannut lakia sen mukaisesti kuin on pitänyt.

Bernerin mukaan Trafin pääjohtaja Mia Nykopp on menossa keskiviikkona ministeriöön keskustelemaan selvityksen tuloksista.

Ruotsissa tietovuotokohun taustalla oli ajoneuvohallinnon tekniikkapalveluiden taannoinen ulkoistaminen. Sen myötä rekistereihin oli pääsy myös sellaisilla ulkomaalaisilla työntekijöillä, joiden taustoja ei ollut tarkistettu turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Bernerin mukaan ministeriöllä ei ole ollut tietoa siitä, että tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio on jo elokuussa pyytänyt Trafilta selvitystä sähköisestä palvelusta.

Aarnion mukaan Trafin vastaus on parhaillaan tietosuojavaltuutetun toimiston käsiteltävänä ja kannanotto on valmistumassa näinä päivinä.

STT–SANNA NIKULA