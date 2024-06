Biden Gazan tulitauosta: “Israel on esittänyt kattavan uuden ehdotuksen” – Hamas varovainen kommenteissaan

Hamas antaa ymmärtää suhtautuvansa positiivisesti Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin puheisiin koskien muun muassa pysyvää tulitaukoa, israelilaisjoukkojen vetäytymistä Gazasta, alueen jälleenrakennusta sekä vankienvaihtoa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja qatarilaismedia al-Jazeera.

Biden sanoi perjantaina Israelin tehneen ehdotuksen suunnitelmasta, joka johtaisi pysyvään taisteluiden loppumiseen Gazassa.

- Israel on esittänyt kattavan uuden ehdotuksen. Se on suunnitelma kestävälle tulitauolle ja kaikkien panttivankien vapauttamiselle, presidentti sanoi televisioidussa puheessa, joka julkaistiin myös viestipalvelu X:ssä.

Hamas tähdensi omassa lausunnossaan, että se haluaa taisteluiden vuoksi kotinsa jättäneiden voivan palata koteihinsa kaikkialla Gazassa. Lisäksi Hamas haluaa saada vietyä maaliin vankienvaihtosopimuksen, jos Israel nimenomaisesti suostuu siihen.

Hamas kuvaili pitävänsä sekä Yhdysvaltain kantaa että alueellisia ja kansainvälisiä näkemyksiä taisteluiden lopettamisesta palestiinalaisten vankkumattoman vastarinnan tuloksena.

EHDOTUS alkaa Bidenin mukaan kuuden viikon ensimmäisellä vaiheella, johon sisältyy täysi tulitauko ja israelilaisjoukkojen vetäytyminen Gazan asutuilta alueilta. Ensimmäisessä vaiheessa äärijärjestö Hamas vapauttaisi Bidenin mukaan myös panttivankeja, kuten naisia, iäkkäitä ja haavoittuneita. Vastineeksi Israel vapauttaisi satoja palestiinalaisvankeja.

Ensimmäisen vaiheen aikana osapuolet neuvottelisivat taistelujen lopettamisesta pysyvästi. Tulitauko kuitenkin presidentin mukaan jatkuisi, jos neuvottelut olisivat käynnissä.

- Niin kauan kuin Hamas elää sitoumustensa mukaisesti, väliaikaisesta tulitauosta tulisi, Israelin ehdotuksen mukaisesti, vihollisuuksien pysyvä loppuminen, Biden sanoi.

Presidentti totesi, että Hamasin olisi hyväksyttävä ehdotus.

Myös Kanada on esittänyt tukensa ehdotukselle.

- Esitys, jota presidentti Biden on vienyt eteenpäin, on mahdollisuus lopettaa kärsimys ja palata rauhan tielle. Kaikkien osapuolten on tartuttava siihen, maan pääministeri Justin Trudeau sanoi viestipalvelu X:ssä.

HAMAS ON ollut varovainen kommentoidessaan taisteluiden taukoamiseen tähtääviä ehdotuksia, joita aseleponeuvotteluita välittävien Egyptin, Qatarin tai Yhdysvaltain edustajat ovat sille esittäneet. Hamas hyväksyi yhden suunnitelman aiemmin tänä vuonna, mutta tämän jälkeen Israel hylkäsi sen.

Yhdysvalloissa toimiva poliittinen analyytikko Omar Baddar totesi al-Jazeeralle, että Bidenin julkistama ehdotus muistuttaa aiempia.

- Tämä on ehdotus, joka on ollut käytännössä esillä ensimmäisestä päivästä lähtien. Lokakuusta tähän päivään asti tämä on käytännössä ollut pöydällä oleva sopimus, ja Israelin hylkäykset estivät saavuttamasta sopimusta, jossa sota päättyy panttivankien ja vankien vaihtoa vastaan.

Baddarin mukaan Biden ymmärtää, ettei Israelin hyökkäyksen pitkittyminen Yhdysvaltain marraskuussa järjestettävien presidentinvaalien yli tule olemaan hänelle eduksi poliittisesti. Baddar uskookin Bidenin pyrkivän tämän vuoksi painostamaan Israelia ja pääministeri Benjamin Netanjahua hyväksymään sopimuksen taisteluiden päättämisestä.

- Hän esittää sen Israelin ehdotuksena, mutta mielestäni se on pikemminkin keino yrittää asettaa Netanjahu tilanteeseen, jossa hänen on vaikeampi sanoa tälle ei. Koska tiedämme, että tämä on sopimus, jolle Netanjahu on jo sanonut ei.

HAMASIN johtoon kuuluva Ismail Haniyya syytti aiemmin perjantaina Israelin käyttävän neuvotteluja suojana jatkaakseen hyökkäystään Gazassa. Haniyya sanoi, että Hamas kieltäytyy osallistumasta tällaiseen taktikointiin.

Israel on moukaroinut Gazaa ilmaiskuin jo kahdeksatta kuukautta, minkä lisäksi se on tehnyt maahyökkäyksiä kaistalle. Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Israel on surmannut tuona aikana yli 36 000 ihmistä, joista valtaosa on ollut siviilejä.

Myös esimerkiksi YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö (UNRWA) raportoi tuoreeltaan vastaavan suuntaisista luvuista. Järjestö tähdensi samalla, että mittava määrä ihmisiä on edelleen kateissa, ja heidän oletetaan jääneen raunioiden alle.

Viime aikoina Israel on kohdistanut tuhoisia iskujaan muun muassa Gazan eteläosassa sijaitsevaan Rafahiin, johon oli aiemmin pakkautunut toista miljoonaa ihmistä, jotka olivat paenneet taisteluita muilta kaistan alueilta. Israelin kohdistettua toimiaan Rafahiin alueelta on paennut UNRWA:n mukaan noin miljoona palestiinalaista.

PÄÄMINISTERI Netanjahu on toistuvasti vakuuttanut, että Israel tuhoaa Hamasin ja perustellut maan toimia Hamasin lokakuun alussa Israelin puolelle tekemällä hyökkäyksellä. Israelin mukaan hyökkäyksessä kuoli yli tuhat ihmistä.

Netanjahu valtuutti neuvotteluryhmän esittämään suunnitelman panttivankien vapauttamiseksi, pääministerin kanslia sanoi lausunnossa Bidenin ilmoituksen jälkeen.

Kanslian mukaan Netanjahu painotti kuitenkin yhä, ettei hyökkäys lopu ennen kuin Israel on saavuttanut tavoitteensa, eli vapauttanut panttivangit ja tuhonnut Hamasin sotilaalliset sekä hallinnolliset valmiudet.

- Israelin ehdottamat tarkat ääriviivat, mukaan lukien ehdollinen siirtyminen vaiheesta toiseen, antavat Israelille mahdollisuuden säilyttää nämä periaatteet, kanslia sanoi perjantaina.

Israelin ja Hamasin väliset aseleponeuvottelut ovat olleet pitkään pysähdyksissä. Hamasin on sanonut kertoneensa neuvottelijoilleen, että järjestö on valmis aloittamaan uudelleen neuvottelut vain siinä tapauksessa, jos Israel suostuu “aggression täydelliseen lopettamiseen kattavalla sopimuksella”.