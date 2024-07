Biden: Korkeimman oikeuden päätös presidentin syytesuojasta on vaarallinen

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden päätös presidentin syytesuojasta on vaarallinen ennakkotapaus, jota Donald Trump voisi hyväksikäyttää, jos tulisi valituksi presidentiksi marraskuun vaaleissa, sanoo presidentti Joe Biden. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Biden painotti päätöksen tarkoittavan käytännössä, ettei sille ole rajoja, mitä presidentti saa tehdä.

- Amerikkalaisten on päätettävä, haluavatko he uskoa — jälleen kerran presidentin viran Donald Trumpille, tietäen nyt, että hän on rohkaistunut tekemään mitä haluaa, Biden sanoi.

Konservatiivienemmistöinen korkein oikeus päätti maanantaina, että maan entisellä presidentillä Trumpilla on osittainen syytesuoja. Tuomioistuimen mukaan syytesuoja koskee Trumpin virassa tekemiä virallisia toimia, mutta ei kuitenkaan päde virkatehtävien ulkopuolisiin tekoihin.

TUOMARIT antoivat päätöksen äänin 6-3. Päätöstä vastaan olivat kaikki kolme korkeimman oikeuden liberaalituomaria, joista Sonia Sotomayor sanoi äänestäneensä peläten maan demokratian puolesta.

Päätöstä pidetään voittona Trumpille, koska se todennäköisesti viivästyttää oikeudenkäyntiä, jossa Trumpia syytetään yrityksistä kumota vuoden 2020 presidentinvaalien tulos.

Trump sanoi sosiaalisen median alustallaan Truth Socialissa, että päätös on “suuri voitto” perustuslaille ja demokratialle.

Tapaus palaa seuraavaksi alempaan oikeusasteeseen, jossa ratkaistaan miten päätöstä sovelletaan: mitkä Trumpin syytteistä liittyvät virkatehtäviin ja mitkä eivät. Trumpin oikeudenkäynti lykkääntyy lähes varmasti yli marraskuun presidentinvaalien, joista näyttää tulevan Trumpin ja Bidenin uusintaottelu.

TRUMPIA syytetään juonimisesta Yhdysvaltain pettämiseksi, juonimisesta virallisen menettelyn estämiseksi sekä virallisen menettelyn estämisestä ja tämän yrittämisestä. Virallisella menettelyllä viitataan vuoden 2021 loppiaiseen, jolloin kongressi oli vahvistamassa Bidenin vaalivoittoa. Tuolloin Trumpin kannattajat hyökkäsivät Yhdysvaltain kongressitaloon.

Trumpin mukaan hänellä on täysi suoja rikossyytteiltä kaikkien toimien osalta, jotka hän on tehnyt presidenttinä ollessaan. Vetoomustuomioistuin päätyi helmikuussa päinvastaiselle kannalle, minkä jälkeen Trump vetosi asiassa korkeimpaan oikeuteen.

Maaliskuulle määrättyä käsittelyä ei päästy aloittamaan, kun korkein oikeus otti syytesuojaa koskevan päätöksen harkintaansa.

Trump on pyrkinyt lykkäämään oikeudenkäyntejään ainakin vaalien jälkeiseen aikaan. Jos Trump valitaan marraskuussa uudelleen presidentiksi, hän voi määrätä häntä vastaan nostetun liittovaltion oikeudenkäynnin lopetettavaksi.