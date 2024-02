Biden nimitteli Putinia – Kreml pöyristyi

Venäjän presidentinhallinto paheksui torstaina Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin kielenkäyttöä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Presidentinvaalien varainkeruutilaisuudessa keskiviikkona paikallista aikaa puhunut Biden kuvaili Venäjän presidentin Vladimir Putinin olevan “hullu huoranpenikka” (crazy son of a bitch).

KREMLIN tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan on Yhdysvaltain ja Bidenin itsensä kannalta häpeällistä, että presidentti käyttää tuollaista kieltä. Peskov arveli Bidenin tavoitelleen puheellaan “hollywoodilaista cowboy-käytöstyyliä” kotimaisten poliittisten etujensa takia.

- Meillä on hullu huoranpenikka, kuten tämä tyyppi Putin, sekä muita, ja meidän on oltava aina huolissamme ydinasekonfliktista, mutta eksistentiaalinen uhka ihmiskunnalle on ilmasto, Biden sanaili San Franciscossa vertaillessaan ilmastonmuutoksen ja Putinin muodostamaan uhkaa.