Biden: Putin tulee maksamaan sodasta korkean hinnan

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ensimmäinen kansakunnan tila -puhe kesti tunnin ja kaksi minuuttia. Aamuneljältä Suomen aikaa alkaneen puheen yleisö oli tavallista laajempi, sillä tällä kertaa puhe, jonka yleisö on tavallisissa oloissa oma kansakunta, sisälsi viestin myös ukrainalaisille sekä Venäjän presidentille Vladimir Putinille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yli kolme vuosikymmentä senaatissa työskennellyt Biden asteli tutun salin poikki puhujakorokkeelle ilman maskia. Yhdysvaltojen astuessa kolmanteen koronavuoteensa muistutti presidentti Biden koronan vielä vuosi sitten erottaneen hänet ja yleisönsä.

- Tänä vuonna olemme viimein yhdessä täällä. Tapaamme demokraatteina, republikaaneina ja sitoutumattomina, mutta ennen kaikkea amerikkalaisina, sanoi Biden puheen alkajaisiksi varapresidentti Kamala Harrisin ja edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin istuessa hänen takanaan.

Tervehdysten jälkeen Biden siirsi puheensa painopisteen tiukasti Ukrainaan ja muun muassa vahvisti useamman yhdysvaltalaismedian jo etukäteen uutisoiman päätöksen sulkea Yhdysvaltain ilmatila venäläiskoneilta. Biden pysytteli Ukrainan sodassa kaikkiaan 12 minuutin ajan.

- Vapaus tulee aina voittamaan tyrannian. Kuusi päivää sitten Putin päätti, että hän yrittää horjuttaa vapautta, Biden sanoi ja lisäsi Putinin luulleen, että Ukrainan haltuunottaminen käy helposti.

Puheessa ukrainalaiset saivatkin kiitosta ”koko maailmaa inspiroivasta rohkeudestaan”. Tämä sai puhetta Yhdysvaltojen ensimmäisen naisen Jill Bidenin kutsuvieraana kuunnelleen Ukrainan Yhdysvaltain-suurlähettilään Oksana Markarovan silmin nähden liikuttumaan.

Bidenin mukaan sotilasliitto Nato luotiin pitämään rauhaa ja turvaa Euroopassa – ja vaikka Putin onkin Bidenin mukaan torjunut diplomatian, on yhdysvaltalaisella diplomatialla merkitystä.

- Putinin sota oli ennalta harkittu ja provosoimaton. Hän ajatteli, etteivät länsi ja Nato vastaisi. Putin oli väärässä, me olimme valmiina.

Biden pyrki puheessaan korostamaan sekä omaa että Yhdysvaltojen roolia tilanteen hoidossa. Ensimmäiset kunnolliset aplodit presidentti sai, kun hän totesi Putinin olevan enemmän eristyksissä kuin koskaan. Putinin lisäksi Bidenilla oli viesti venäläisoligarkeille, joiden rikkauksien perkaamista varten Yhdysvallat perustaa uuden työryhmän.

Jo aiemmin kuultu viesti siitä, etteivät yhdysvaltalaisjoukot ”sotkeennu sotaan” kuultiin myös tällä kertaa. Nato-maiden alueiden puolustamiseen Yhdysvaltain joukot osallistuvat:

- Puolustamme jokaista Natoon kuuluvaa tuumaa, Biden summasi.

Vaikea vuosi

Bidenin vuosi on ollut kaikkea muuta kuin helppo. Tämä näkyy myös kannatusmittauksissa. Valtaosa, 56 prosenttia, uutiskanavien NPR:n ja PBS:n tilaamaan kyselyyn vastanneista sanoi Bidenin ensimmäisen virkavuoden olleen epäonnistunut. Vastaajista 39 prosenttia piti presidentin ensimmäistä vuotta onnistuneena.

Entisen republikaanipresidentin George W. Bushin puheenkirjoittaja Peter Wehner kommentoi PBS-uutiskanavan haastattelussa ennen Bidenin puheen alkua, että Biden on jäänyt isojen tapahtumien alle. Wehnerin mukaan on syntynyt kuva, ettei Biden ole hallinnut käsillä olevia ongelmia. Ukrainan sodan myötä tilanne on kuitenkin poliittisen kommentaattorin mukaan muuttunut.

- Nyt hän voi näyttää olevansa näiden ongelmien tasolla, ja se, miten hän on saanut Naton ja EU:n vastaamaan kriisiin, on ollut aidosti arvostettavaa.

Tämän Biden onnistui Wehnerin mukaan tekemään.

- Sen jälkeen tämä puhe oli vain lista asioita. Jos olisin demokraatti, olisin huolissani, Wehner kommentoi.

Parannettavaa presidentillä onkin. Verkkolehti FiveThirtyEightin mielipidekyselyt yhteen laskevan analyysin mukaan Bidenin kannatus on noin 41 prosenttia. Selkeästi laskusuuntainen Bidenin kannatus on ollut viime kesästä.

Toimiinsa tyytymättömille Biden puhui erityisesti kertoessaan, että Yhdysvallat vapauttaa kymmeniä miljoonia barreleita öljyä varannoistaan, jotta polttoaineiden hinnat kotimarkkinoilla tasaantuvat. Samalle väelle oli suunnattu myös viesti työssäkäyvien yhdysvaltalaisten auttamisesta ja siitä, että työpaikat tulee pitää Yhdysvalloissa sen sijaan, että ne katoaisivat Kiinaan.

Talouden piristämiseen Biden pyrkii tutuilla keinoilla eli infrastruktuuriprojekteilla, autoteiden ja siltojen korjaamisella. Kaikki korjaamisprojekteihin käytettävä tullaan presidentin mukaan valmistamaan Yhdysvalloissa alusta asti.

Kuten tapana on, oli Biden kutsunut muutaman tavallisen yhdysvaltalaisen kuulemaan puhettaan. Terästyöntekijä Pittsburghista edusti ruostevyöhykkeen tulevaisuutta ja 10-vuotias diabetesta sairastava poika lääkkeiden poskettoman korkeita hintoja.

Liberaalimman laidan demokraatit tuskin kiittävät republikaaneilta aplodit saanutta viestiä, jonka mukaan poliisia rahoitetaan ja kaupungeille ohjataan rahaa lisävoimien palkkaamiseen.

Biden yritti kehottaa kuulijoitaan tukemaan niin esittämäänsä nimitystä korkeimpaan oikeuteen, äänioikeuslakipakettiaan kuin budjettinsa läpiviemistä.

Aikamatka 70-luvulle

Pian sen jälkeen kun Biden oli kehottanut kansakuntaa kokoontumaan jälleen yhteen, piti Iowan kuvernööri Kim Reynolds republikaanien vastapuheen.

Reynoldsin mukaan Biden ja demokraattipuolue on lähettänyt Yhdysvallat ajassa takaisin 70-luvulle. Aikaan, jolloin inflaatio iski perheisiin, väkivaltarikollisuus iskeytyi kaupunkeihin ja Neuvostoliiton armeija yritti piirtää maailmankarttaa uudelleen.

Puheensa perusteella Biden oli Reynoldsin näkemysten kanssa tyystin eri mieltä:

- Me tulemme olemaan kunnossa. Kun sota on ohi, ovat Putinin toimet jättäneet Venäjän heikommaksi, kun muu maailma on voimakkaampi.