Biden: Viestini Ukrainan kansalle on selvä

Venäjän viimeisin hyökkäys osoittaa Ukrainan tukemisen kiireellisyyden, sanoo Yhdysvaltain presidentti Joe Biden. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Tämä hyökkäys on törkeä ja toimii jälleen kerran muistutuksena Ukrainan kansan tukemisen kiireellisyydestä ja tärkeydestä, kun he puolustautuvat Venäjän hyökkäystä vastaan, Biden sanoi lausunnossa.

Aiemmin torstaina Venäjä oli moukaroinut Ukrainan energiaverkkoa lähes 200 ohjuksella ja lennokilla. Hyökkäys vei sähköt miljoonilta.

- Tänä päivänä viestini Ukrainan kansalle on selvä: Yhdysvallat seisoo rinnallanne, lisäsi Biden.

Väistyvä demokraattipresidentti on viime viikkoina ilmaissut vahvaa tukeaan Ukrainalle, kun taas hänen seuraajansa republikaani Donald Trumpin uskotaan tuovan muutoksia Yhdysvaltain Ukraina-suhteeseen.

Ukraina on saanut asevoimilleen Yhdysvalloilta tukea lähes 60 miljardin dollarin edestä, sen jälkeen kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan vuoden 2022 helmikuussa.

Trump on sanonut neuvottelevansa aseleposopimuksen Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin välille ja tuovansa näin pikaisen lopun sodalle.

TRUMPIN arvostelijat ovat varoittaneet, että tuleva presidentti todennäköisesti hyödyntää Yhdysvaltain sotilaallista tukea painostaakseen Ukrainaa Venäjän kannalta suotuisaan sopimukseen.

Ukraina saattaisi tällaisen sopimuksen myötä esimerkiksi menettää pysyvästi Venäjän miehittämät alueet tai joutua suostumaan siihen, ettei maa liity sotilasliitto Natoon.

Trump ilmoitti keskiviikkona valinneensa eläköityneen kenraalin Keith Kelloggin, 80, Ukrainan erityslähettilääksi. Kellogg kertoi haastattelussa heinäkuussa pitävänsä Ukrainan vaihtoehtoja täysin selvinä.

- Jos Ukraina ei halua neuvotella, hyvä on. Mutta sen jälkeen heidän on hyväksyttävä suunnattomia tappioita kaupungeissaan, hyväksyttävä se fakta, että heidän lapsensa kuolevat sekä hyväksyttävä, että 130 000 kuolleen sijasta heillä on 230 000-250 000 kuollutta.

Kelloggin mukaan Yhdysvaltojen olisi myös pyrittävä käyttämään sotilasapua niin, että sillä painostetaan Ukrainaa osallistumaan rauhanneuvotteluihin.