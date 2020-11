Bidenien koirat Twitteriin

Joe ja Jill Bidenilla on kaksi saksanpaimenkoiraa, jotka muuttavat nyt valkoiseen taloon. Koirat ovat isoja julkkiksia.

Koirista on kirjoittanut muun muassa Guardian.

Koirista nuorempi on pelastuskoira Major. Siitä kerrotaan tulevan Valkoisen talon ensimmäinen pelastuskoira.

Jill Biden sai lahjan Barack Obaman voitettua tuolloin vaalit. Obama puolestaan oli luvannut koiran tyttärilleen.

Twitterissä on nyt tili, jossa Champ ja Major esittäytyvät. Siellä koiria kutsutaan nimellä DOTUS. Yhdysvaltain presidentti ja ensimmäinen nainen ovat puolestaan POTUS ja FLOTUS alkukirjainten mukaan.

🐾 Hello America! Hello world! It’s us, Champ and Major. We are the Bidens’ family puppers and First Dogs Elect(s) of USA. We want to thank you all for your suppawrt by sharing our pawsidential adventures here! Woof! Woof! 🐶🇺🇸🐕 pic.twitter.com/J46aiXKVFW

— Champ & Major Biden 🇺🇸 (@First_Dogs_USA) November 8, 2020