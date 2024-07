“Bidenin kausi jää Suomessakin historiaan” – Stubb ja suomalaispoliitikot kommentoivat presidentin ratkaisua

Presidentti Alexander Stubb kertoo Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin presidenttikauden jäävän Suomessakin historiaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Sen aikana meistä tuli Nato-liittolainen, presidentti Bidenin vahvalla tuella ja myötävaikutuksella, Stubb kommentoi STT.lle sähköpostitse lähetetyssä lausunnossa.

Lausunnossa hän kertoo tulevansa työskentelemään läheisenä liittolaisena Yhdysvaltain presidentin kanssa ennen vaaleja ja niiden jälkeen.

Stubb sanoo myös Suomen kunnioittavan demokraattisten valtioiden oikeutta valita presidenttinsä.

USEAT SUOMALAISPOLIITIKOT katsovat Bidenin tehneen oikean ratkaisun, kun hän astui syrjään tulevan syksyn presidenttikilpailusta Donald Trumpia vastaan.

Europarlamentaarikko Anna-Maja Henriksson (r.) kommentoi viestipalvelu X:ssä Bidenin päätöstä vaikeaksi.

- Varmaan vaikea, mutta monella tavalla oikea päätös.

Henriksson totesi Bidenin olleen hyvin tärkeä myös Suomelle muun muassa Nato-jäsenyysprosessissa.

Myös työministeri Arto Satonen (kok.) kiittää presidenttiä.

- Biden on tehnyt pitkän ja menestyksellisen uran politiikan huipulla, ja hän on ollut presidenttinä erinomainen kumppani liittolaismailleen. Nyt on aika antaa kapula seuraavalle. Fiksu päätös vastuulliselta mieheltä, hän kirjoittaa X:ssä.

“God bless America. Luoja meitä varjelkoon.”

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kehuu X:ssä Bidenin yli puoli vuosisataa kestänyttä maansa palvelua.

- Hän ei koskaan ole ole asettunut itseään yhteisen edun edelle. Yhdysvaltain presidentinvaalit ovat aivan uudessa tilanteessa. God bless America. Luoja meitä varjelkoon, hän kirjoittaa.

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne kirjoittaa X:ssä Bidenin luopumisen olleen kaikesta päätellen fiksu ja vastuullinen ratkaisu.

- Hurjan pitkä ja komea ura poliitikkona päättyy presidenttinä tämän kauden myötä. Tärkeä Suomen ystävä turbulenttina aikana.

“Kiintoisaa on, että kuka tilalle.”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä kirjoittaa X:ssä, että Bidenin luopuminen on ollut selvää jo ainakin viikon pari.

- Nyt se sitten tuli toteutusvaiheeseen. Kiintoisaa on, että kuka tilalle.

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen puoltaa myös Bidenin päätöstä.

- Päätös oli varmasti vaikea, mutta eiköhän silti oikea, hän kirjoittaa X:ssä.