12.12.2025 09:31 ・ Päivitetty: 12.12.2025 09:31

Bloomberg: EKP:n koronlaskujen aika on ohi, suunta vaihtuu

Uutistoimisto Bloombergin haastattelemat ekonomistit eivät odota, että Euroopan keskuspankki EKP enää alentaisi ohjauskorkojaan. Bloombergin ekonomistikyselyssä yli 60 prosenttia vastaajista arvioi, että seuraava korkoliike on ylöspäin.

Tunnelma on muuttunut selvästi parin kuukauden aikana. Vielä lokakuussa tällä linjalla oli vain noin kolmannes vastanneista.

Korkojen nostoa saadaan kuitenkin vielä odottaa. Yleisin arvio on, että EKP jättää ohjauskorot nykyiselle tasolleen ainakin vuoden 2027 loppupuolelle. EKP alensi ohjauskorkoja viimeksi kesäkuussa ja keskeinen talletuskorko on ollut siitä lähtien tasan 2,0 prosenttia.

Muuttuneiden odotusten taustalla on euroalueen inflaation tasaantuminen ja se, että euroalue on pääosin selviytynyt ennakoitua paremmin kauppa- ja geopoliittisista jännitteistä.

KESKUSPANKIN johtokunnan jäsen Isabel Schnabel myötäili tätä näkemystä euroalueen taloudesta äskettäin Bloombergin haastattelussa. Euroalueen talouden kehitys saa tukea kuluttajakysynnästä ja puolustusmenojen ja infrastruktuuri-investointien kasvusta, hän arvioi.

Muut EKP:n johtokunnan jäsenet eivät ole ottaneet kantaa ohjauskorkojen kehityssuuntaan vaan tyytyneet toteamaan, että korot ovat nyt kohdallaan.

EKP:n neuvoston viimeinen korkokokous tänä vuonna on ensi viikon torstaina. EKP:ltä ei odoteta korkoliikkeitä, mutta keskuspankki saattaa ennakkoarvioiden mukaan nostaa ennustettaan euroalueen talouskasvusta.

