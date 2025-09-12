Palkittu politiikan aikakauslehti.
12.9.2025 05:16 ・ Päivitetty: 12.9.2025 06:35

Bloomberg: Valtio harkitsee Postin viemistä pörssiin

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Valtio harkitsee Postin viemistä pörssiin vielä tämän vuoden aikana, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Listaus saattaa tapahtua vielä tämän vuoden aikana. Myynti toisi valtion kassaan 100-150 miljoonaa euroa, jolloin Postin markkina-arvo olisi noin 300-400 miljoonaa euroa.

Bloombergin lähteiden mukaan lopullista päätöstä ei ole tehty.

VALTION omistajaohjaus on tutkinut Postin mahdollista listaamista jo pitkään. Huhtikuussa valtioneuvoston omistajaohjausosaston päällikkö Maija Strandberg arvioi, ettei asia ollut ajankohtainen osakemarkkinoiden tilanteen vuoksi.

Strandberg sanoi STT:lle perjantaina, että postin pörssilistauksen harkinta on edelleen kesken. Omistajaohjausyksikön taloudellisina neuvonantajina toimivat Danske Bank ja DNB Carnegie.

-  Vahvistan, että listausta tutkitaan. En voi kommentoida mahdollisia määriä enkä aikataulua, Strandberg sanoi.

Kevään jälkeen kurssikehitys Helsingissä on elpynyt selvästi. Yleisindeksi kävi alimmillaan alle 9  000 pisteessä, mutta viime aikoina taso on ollut yli 11  000 pisteen.

Täydennetty Strandbergin kommenteilla klo 9.34.

