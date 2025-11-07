Suuri Suomalainen Kirjakerho lopettaa – tilalle asiakaslehti

Suomalaisten kirjallisuusmakuun ja lukutottumuksiin 1960-luvulta alkaen vaikuttanut Suuri Suomalainen Kirjakerho (SSKK) lopettaa toimintansa. Petri Korhonen Demokraatti

Viimeiset ”kuukaudenkirjat” toimitetaan joulukuussa. Sen jälkeen jäsenet voivat SSKK:n omistavan Otavamedian mukaan siirtyä halutessaan Suomalaisen Kirjakaupan kanta-asiakasohjelmaan ja saada yhtiön uuden Lukuhetki-asiakaslehden.

– Kirjakerho muuntuu kirjallisuuslehdeksi, kertoo Suomalaisen kirjakaupan toimitusjohtaja Minna Kotka Demokraatille.

Yhtiön mukaan kahdeksan kertaa vuodessa ilmestyvä Lukuhetki käsittelee kirjallisuutta ja kirja-aiheita.

Otavamedia ei kerro tarkemmin syitä sille, miksi kirjakerho lopetetaan juuri nyt.

SUURI SUOMALAINEN Kirjakerho perustettiin vuonna 1968 kolmen silloisen johtavan kustantamon, Tammen, WSOY:n ja Otavan yhteishankkeena. Tämän takia se pystyi lähettämään jäsenilleen laajasti kaikkia Suomessa julkaistuja kirjoja.

Toiminnan huippu ajoittuu 1970-1980-luvuillle, mutta vielä vuonna 2005 kerholla oli Tilastokeskuksen mukaan lähes 300000 jäsentä. Jos jokainen jäsen osti vuodessa muutamankin kuukaudenkirjan, SSKK:n kokonaismyynti nousi helposti yli miljoonaan teokseen.

Vuonna 2022 jäsenmäärä oli kuitenkin pudonnut runsaaseen 76 000:een ihmiseen. Tuoreempia lukuja Otavamedia ei ole julkaissut.

Kirjakerhoilla oli takavuosina suuri merkitys suomalaisten kulttuurintuntemuksen lisäämisessä ja kansansivistystyössä. Postitse kotiin saadut uutuuskirjat olivat erityisen suosittuja niillä paikkakunnilla, missä kivijalka-kirjakauppoja ei ollut.