27.8.2025 04:16 ・ Päivitetty: 27.8.2025 04:16

Bolsonaro ympärivuorokautiseen tarkkailuun

LEHTIKUVA / AFP / EVARISTO SA

Brasilialaistuomari määräsi tiistaina maan entisen presidentin Jair Bolsonaron ympärivuorokautiseen tarkkailuun. Tuomari katsoo, että kotiarestissa tuomiota odottava Bolsonaro voisi yrittää paeta viranomaisia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Pyynnön Bolsonaron asettamisesta jatkuvaan viranomaistarkkailuun oli esittänyt syyttäjänvirasto. Syyttäjät perustelivat pyyntöä viimeaikaisilla paljastuksilla, joiden mukaan Bolsonaro oli viime vuonna suunnitellut hakevansa turvapaikkaa Argentiinasta.

Bolsonaroa syytetään muun muassa vallankaappauksen yrityksestä. Bolsonaron kannattajat valtasivat lukuisia Brasilian hallintorakennuksia sen jälkeen, kun Bolsonaro oli hävinnyt vuoden 2022 presidentinvaalit.

Jos Bolsonaro todetaan syylliseksi, häntä voi odottaa enimmillään 40 vuoden vankeustuomio. Oikeuden odotetaan antavan päätöksensä asiassa syyskuun alkupuolella.

