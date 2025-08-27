Ulkomaat
27.8.2025 04:16 ・ Päivitetty: 27.8.2025 04:16
Bolsonaro ympärivuorokautiseen tarkkailuun
Brasilialaistuomari määräsi tiistaina maan entisen presidentin Jair Bolsonaron ympärivuorokautiseen tarkkailuun. Tuomari katsoo, että kotiarestissa tuomiota odottava Bolsonaro voisi yrittää paeta viranomaisia.
Pyynnön Bolsonaron asettamisesta jatkuvaan viranomaistarkkailuun oli esittänyt syyttäjänvirasto. Syyttäjät perustelivat pyyntöä viimeaikaisilla paljastuksilla, joiden mukaan Bolsonaro oli viime vuonna suunnitellut hakevansa turvapaikkaa Argentiinasta.
Bolsonaroa syytetään muun muassa vallankaappauksen yrityksestä. Bolsonaron kannattajat valtasivat lukuisia Brasilian hallintorakennuksia sen jälkeen, kun Bolsonaro oli hävinnyt vuoden 2022 presidentinvaalit.
Jos Bolsonaro todetaan syylliseksi, häntä voi odottaa enimmillään 40 vuoden vankeustuomio. Oikeuden odotetaan antavan päätöksensä asiassa syyskuun alkupuolella.
