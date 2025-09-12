Bolsonarolle yli 27 vuoden tuomio vallankaappausyrityksestä

Brasilian korkein oikeus on tuominnut maan entisen presidentin Jair Bolsonaron yli 27 vuoden vankeuteen vallankaappausyrityksestä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Neljä viidestä korkeimman oikeuden tuomarista totesi Bolsonaron syylliseksi. Yksi tuomari oli äänestänyt vapauttavan tuomion puolesta.

Bolsonaro on tätä nykyä 70-vuotias ja saattaa näin ollen viettää loppuelämänsä vankilassa.

Muutama tunti tuomion julkistamisen jälkeen Bolsonaron avustaja Fabio Wajngarten kertoi, että tuomiosta aiotaan valittaa. Wajngarten sanoi viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan tiedotteessa, ettei Bolsonaro ole puolustuksen mukaan millään tavalla uhannut demokraattista valtiota.

Wajngartenin mukaan puolustusasianajajat analysoivat korkeimman oikeuden päätöksen ja tekevät tämän jälkeen asianmukaiset valitukset sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

OIKEUSJUTTU liittyy vuoden 2022 presidentinvaalien jälkeisiin tapahtumiin. Tammikuussa 2023 tuhannet Bolsonaron kannattajat valtasivat hallintorakennuksia Brasilian pääkaupungissa ja vaativat maan asevoimia syrjäyttämään vaalit voittaneen nykypresidentti Luiz Inacio Lula da Silvan.

Bolsonaron lisäksi tuomion sai myös seitsemän muuta syytettyä, joiden joukossa oli muun muassa entisiä ministereitä ja armeijan komentajia.

Bolsonaro toimi Brasilian presidenttinä vuosina 2019-2022.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Bolsonaron saama tuomio on hyvin yllättävä. Trump sanoi torstaina toimittajille, että hän piti Bolsonaroa hyvänä presidenttinä ja hyvänä miehenä.

- He yrittivät tehdä minullekin niin, mutta eivät päässeet pälkähästä, hän sanoi lisäksi.

Kommentillaan hän viittasi oletettavasti siihen, kuinka Trumpin kannattajat valtasivat Yhdysvaltain kongressitalon vuonna 2021 sen jälkeen, kun Trump oli hävinnyt presidentinvaalit Joe Bidenille. Trump sai tapahtumien vuoksi virkasyytteen, mutta syyte hylättiin.

BOLSONARO on Trumpin läheinen liittolainen, ja oikeudenkäynti häntä vastaan on lyönyt kiilaa Yhdysvaltojen ja Brasilian suhteisiin. Yhdysvallat on muun muassa rankaissut Brasiliaa korkeilla tullimaksuilla sekä asettanut pakotteita maan korkeimman oikeuden tuomareille.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio arvosteli Bolsonaron tuomiota viestipalvelu X:ssä.

- Yhdysvallat vastaa asianmukaisella tavalla tähän ajojahtiin, hän lisäsi.

Brasilian ulkoministeriö vastasi pian Rubion ulostuloon. Ministeriön mukaan Yhdysvaltain ulkoministerin esittämät uhkaukset eivät pelota Brasiliaa. Ministeriö kuvaili Rubion lausuntoa hyökkäykseksi brasilialaisviranomaista vastaan ja sanoi, että lausunto sivuuttaa sekä tosiasiat että vakuuttavat todisteet.

- Jatkamme maan itsemääräämisoikeuden puolustamista hyökkäyksiltä ja puuttumisyrityksiltä, ​​riippumatta siitä, mistä ne tulevat, ministeriö sanoi.

Bolsonaron oikeudenkäynti on ollut yksi Brasilian lähihistorian suurimmista ja kiistellyimmistä. Oikeudenkäynti päättyi neljä päivää kestäneeseen äänestykseen, jossa neljä tuomaria viidestä katsoi Bolsonaron syylliseksi vallankaappausyritykseen.

AINOA Bolsonaron syyttömäksi katsonut tuomari tyrmäsi oikeudenkäynnin poliittisena.

Bolsonaro ei osallistunut maan pääkaupungissa Brasiliassa järjestettyyn oikeudenkäyntiin, vaan seurasi sitä asunnostaan, jossa hän on kotiarestissa.

Vallankaappausyrityksen lisäksi Bolsonaro tuomittiin muun muassa aseellisen rikollisorganisaation toimintaan osallistumisesta sekä demokraattisen oikeusvaltiojärjestelmän väkivaltaisesta lakkauttamisyrityksestä.