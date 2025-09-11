Seuraava persukohu on jo tulossa – koska klikkiotsikot ovat nyt puolueen paras ase

Rasismikohu tuli ja meni viikossa ohi, mutta perussuomalaiset etsivät jo uusia keinoja päästä otsikoihin pöyristyttämään kumppaneita ja kilpailijoita. Kannattajien tykkäysten toivotaan hidastavan gallupsyöksyä – tai ainakin pehmentävän pakkolaskua. Petri Korhonen Demokraatti

Perussuomalaisten johdon budjettiriihen alla yhteisesti siunaamat puheet Suomeen tunkevista ”heikkolaatuista” maahanmuuttajista olivat todennäköisesti vasta alkua.

Kun puolueen gallupsuosio sulaa, keskusta nousee ja äänestäjäkunta passivoituu, vastaavia sirkustemppuja omien herättämiseksi nähdään vastedes kuukausittain.

Samaa metodia puolue on ahdingon hetkellä käyttänyt ennenkin. Vaalikansaa on peloteltu muun muassa tuulivoimaloiden räjäyttämillä lepakoilla. Tärkeintä ei ole aiheuttaa muutosta, kuten pysäyttää tuulivoiman rakentamista, vaan lietsoa ennakkoluuloja ja pöyristyttää muita puolueita.

Tähän kuuluu sekin, että perussuomalaisten ykkösketju tänään kiitteli murhattua oikeistoinfluensseria Charlie Kirkiä miltei sananvapauden apostoliksi ja totuudenpuhujaksi, vaikka tämä kylvi eripuraa ja jakoi disinformaatiota jopa Suomen Nato-jäsenyydestä.

(Kirk ilmoitti yleisölleen, miten Suomi on valmiiksi hyvin ”venäläinen” maa, joka oli toisessa maailmansodassa puolueeton, ja jota ei olisi ikinä tarvinnut ottaa puolustusliiton jäseneksi. Hän sanoi myös Volodymyr Zelenskyiä miljoonan ihmisen surmaajaksi ja syylliseksi Ukraina-sotaan.)

Samalla he pääsevät aivan oikeutetusti nälvimään tekopyhyydestä niitä vasemmistoaktiiveja, jotka eivät tuomitse tätä poliittista murhaa yhtä hanakasti kuin oikeiston tekemää väkivaltaa.

TÄNÄ SYKSYNÄ persujen ykköstavoitteena taitaa olla edes jonkinlaisen reaktion saaminen poliittisilta vastustajilta, ihan sama millä asialla.

Kannatuslaskun alhossa oikeistopopulisteilla ei ole paljon muita ilonaiheita kuin loukkaamalla aiheutetut liberaalien kyyneleet – ja niitä tiristetään esiin helpoimmin klikkiotsikoilla.

Jos samalla tulee tölväisseeksi omia hallituskumppaneita, siitä saadut julkiset pääministerin moitteet ovat pieni hinta omien kannattajien (vaisuillekin) aplodeille.

Taktiikkaa voi sanoa myös vinkulelupolitiikaksi, ja se on tuttua yläkoulun välitunneilta. Kun kiusaamisen tai provosoinnin kohde vinkaisee osumasta joka kerta kovemmin, sitä varmemmin räyhähenki jatkaa uhrinsa piikittelyä yhä ilkeämmin.

Jos vastapuoli reagoi möläytyksiin kliseisesti omilla lajityypillisillä tavoillaan, se vasta naurattaakin kiusaajan hengenheimolaisia.

Hallituksessa on sittenkin vaikeaa olla elinkeinoelämän ruokalähettinä, kravatti kaulassa.

Pari viikkoa sitten persujen varapuheenjohtajan Teemu Keskisarjan televisio-ohjelmassa laukomiin verbaalioksennuksiin tarttuivat ensimmäisinä vihreät. Puolue järjesti jo seuraavana päivänä eduskuntatalon portaille mielenilmauksen, jossa luettiin ääneen ihmisoikeusjulistusta ja otettiin Instagramiin edustavia selfieitä tiedostavin ilmein.

Tänään torstaina taas hallituksen Israel-haparointiin kyllästyneet Vasemmistonuoret vaativat, että Suomi lahjoittaa ostamansa 300 miljoonan euron Daavidin Linko -ohjusjärjestelmän Palestiinalle.

POPULISTIT sekä oikealla että vasemmalla tuntuvat alitajuisesti toivovan, että politiikka muuttuisi yhä enemmän performanssitaiteeksi, jossa kilpaillaan somesisällöksi kelpaavalla draamailulla.

Perussuomalaiset ovat siinä mestareita. He ovat nyt mielellään palaamassa politiikan pellehyppääjän rooliinsa, koska hallituksessa on sittenkin vaikeaa olla elinkeinoelämän ruokalähettinä, kravatti kaulassa.

Tähän persujen identiteettiahdistuksesta kumpuavaan showpainiin eivät minkään nykyisen, entisen tai tulevan hallituskumppanin sormenheristelyt auta – eikä muiden kannata ottaa näistä tavoista mallia.