Boris Johnsonille hirmuinen takaisku Britanniassa – ministeri lähti

Britannian brexit-neuvotteluja johtanut ministeri David Frost jättää hallituksen. Asian vahvistaa Britannian pääministeri Boris Johnsonin kanslia.

Frost sanoo kanslian julkaisemassa erokirjeessä, että hän luopuu tehtävästään välittömästi, sillä Britannian EU-ero eli brexit on nyt turvattu.

Kanslia julkaisi erokirjeen sen jälkeen, kun mediassa kerrottiin, että Frost olisi jättämättä pestinsä tammikuusta.

- On pettymys, että tämä suunnitelma on tullut julkisuuteen tänä iltana, ja näissä olosuhteissa mielestäni on oikein, että kirjoitan eroavani välittömästi, Frost sanoo kirjeessä uutistoimisto AFP:n mukaan.

Frost ilmaisi myös huolensa hallinnon nykysuunnasta. Hän viittasi erityisesti koronavirusrajoituksiin ja verojen nousuun.

- Toivon, että siirrymme mahdollisimman nopeasti sinne, minne meidän on päästävä: kevyesti säänneltyyn, matalaveroiseen, yrittäjyyteen perustuvaan talouteen, joka on modernin tieteen ja talouden muutoksen kärjessä, Frost kirjoitti Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan.

Johnson sanoi olevansa pahoillaan Frostin erosta ottaen huomioon kaikki tämän saavutukset.

”Johnsonin aika käymässä vähiin”

Frostin lähtö hallituksesta on paha isku Johnsonille, joka on viime aikoina ollut kovan arvostelun kohteena.

Johnsonin konservatiivit kärsivät tappion täytevaaleissa. Konservatiivit menettivät vaaleissa parlamenttipaikan Pohjois-Shropshiressä, missä he eivät ole koskaan hävinneet vaaleja.

Vaalien selkäsaunan arvioitiin vahvistavan kapinamielialaa konservatiivien parlamenttiedustajien keskuudessa.

Tällä viikolla 100 konservatiivia äänesti hallituksen esittämiä koronarajoituksia vastaan.

Konservatiiviedustaja Andrew Bridgen kommentoi Twitterissä Frostin eroilmoituksen jälkeen, että Johnsonin aika ja ystävät ovat käymässä vähiin todellisen konservatiivihallituksen lupausten ja kurin toteuttamiseksi.