Britannia haluaa lähetää turvapaikanhakijoita Ruandaan odottamaan turvapaikkapäätöstä – parlamentti hyväksyi lakiehdotuksen

Britanniassa hallituksen lakiesitys siirtolaisten lähettämisestä Ruandaan on läpäissyt parlamentin käsittelyt, kertovat muun muassa Guardian ja BBC. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Aiemmin maanantaina ehdotus oli sekä parlamentin ylä- että alahuoneen käsittelyssä. Ylähuone ei kuitenkaan varhain tiistaina Suomen aikaa esittänyt enää muutoksia alahuoneen palauttamaan esitykseen. Tämä tarkoittaa, että ehdotus hyväksytään ja kuningas Charlesin on määrä vahvistaa se laiksi.

Useat kansalaisjärjestöt ovat kuitenkin heti tuoreeltaan kertoneet, että ne aikovat ryhtyä toimiin, joilla vastustetaan ihmisten lähettämistä Ruandaan. Jos järjestöt valitsevat oikeustien vastatoimilleen, tarkoittanee se, ettei ihmisten lennättämistä Ruandaan tulla näkemään ennen kuin tuomioistuimet ovat antaneet ratkaisunsa asiassa.

Ehdotetun lain tavoitteena on lähettää turvapaikanhakijoita Britanniasta Ruandaan odottamaan turvapaikkapäätöstä. Päätös antaisi heille kuitenkin oikeuden jäädä vain Ruandaan.

PÄÄMINISTERI Rishi Sunak on puolustanut lakiehdotusta luonnehtimalla sen tarjoavan pelotevaikutuksen Britanniaan suuntaaville turvapaikanhakijoille.

Esimerkiksi Britannian korkein oikeus on pitänyt turvapaikanhakijoiden lähettämistä Ruandaan lainvastaisena.

Maanantaina, ennen parlamentin äänestyksiä, Sunak vannoi Ruanda-lentojen toteutuvan.

- Liika on liikaa. Ei lisää kiemurtelua. Ei lisää viivyttelyä, Sunak sanoi lehdistötilaisuudessa ennen kuin parlamentin oli määrä hyväksyä ehdotuksen keskeinen osa.

Hän sanoi uskovansa, että Ruandaan lennetään useita lentoja kuukaudessa kesäkuukausien aikana.

Pääoppositiopuolue labour arvosteli tuoreeltaan lain läpimenoa. Puolueen kansanedustaja Yvette Cooper kutsui ehdotusta järkyttävän kalliiksi vaalistuntiksi, joka ei tule ratkaisemaan pienveneillä Britanniaan saapuviin turvapaikanhakijoihin yhdistettyjä ongelmia.

Lakiehdotusta on arvosteltu myös aiemmin sen kustannusten takia. Esimerkiksi hallinnon kustannuksia seuraavan parlamentaarisen toimielimen mukaan Ruanda-ohjelma maksaa lähes kaksi miljoonaa puntaa Ruandaan lähetettävää turvapaikanhakijaa kohden, Guardian on kertonut. Britannia on lisäksi lupautunut maksamaan 370 miljoonaa puntaa viiden vuoden aikana, vaikka yhtäkään ihmistä ei lähetettäisi Ruandaan.

YLÄHUONE äänesti aiemmin maanantaina sen puolesta, ettei itäisessä Afrikassa sijaitsevaa Ruandaa voida pitää turvallisena kolmantena maana ennen kuin asiasta on tehty riippumaton selvitys ulkoministerille. Tämän jälkeen ulkoministerin täytyisi vielä antaa lausunto parlamentille. Alahuone äänesti kuitenkin tämän jälkeen muutoksia vastaan, ja lakiehdotus palautui viimeisen kerran ylähuoneelle.

Konservatiivipuolueen hallitsemassa alahuoneessa muutosehdotuksia vastustettiin maanantaisessa käsittelyssä äänin 312-237. Ylähuoneessa puolestaan muutosehdotuksia kannatti 240 jäsentä ja vastusti 211.

Brittimediassa lakiehdotuksen edestakaista käsittelyä ylä- ja alahuoneiden välillä kuvailtiin parlamentaariseksi pingikseksi. Lakiehdotuksen matka brittiparlamentin läpi oli erittäin pitkä, sillä ylähuone käsitteli sitä aiemmin maanantaina jo yhteensä viidettä kertaa.

Britannian hallitus suostui yhteen myönnytykseen ylähuoneen ehdotuksien kohdalla. Hallitus lupasi olla lähettämättä Ruandaan niitä ihmisiä, jotka olivat toimineet asevoimien apuna Afganistanissa ja jotka kuuluvat afganistanilaisten avustusohjelman piiriin.