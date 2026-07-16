Britannia sosialisoi kiinalaisten hylkäämän teräsyhtiön: perusteluna huoltovarmuus

Britannian hallitus on ilmoittanut kansallistavansa British Steel -teräsvalmistajan, jota uhkasi sulkeminen. Kiinalaisomisteinen tehdas on ollut valtion hallussa yli vuoden ajan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sky News kertoo, miten Britannian toiseksi suurin teräksen valmistaja otettiin valtion hallintaan viime vuoden huhtikuussa. Tuolloin kävi ilmi, että yrityksen kiinalaisomistaja Jingye Group suunnitteli kahden Britanniassa sijaitsevan masuunin sulkemista. Niiden ylläpito oli energiahintojen nousun takia muuttunut kiinalaisten mielestä kannattamattomaksi.

Britannian hallituksen mukaan yli vuoden kestäneissä neuvotteluissa kiinalaisomistajien kanssa ei päästy sopuun toiminnan jatkamisesta, mikä johti lopulta poikkeukselliseen kansallistamisprosessiin.

Parlamentti antoi hyväksyntänsä kansallistamisaikeille tämän viikon tiistaina.

VALTION väliintulo on maksanut Sky Newsin mukaan veronmaksajille jo 555 miljoonaa puntaa eli yli 650 miljoonaa euroa.

- Tämän päivän päätös varmistaa teräksen valmistamisen tulevaisuuden Britanniassa, suojelee työpaikkoja ja turvaa elintärkeää kansallista kyvykkyyttä, Britannian pääministeri Keir Starmer perusteli tiedotteessa.

Oma teräsvalmistus on perinteisesti ollut briteille huoltovarmuuskysymys.

Tehdas oli ollut kiinalaisomistuksessa vuodesta 2020 asti.

1800-luvun lopulta asti toiminnassa ollut tehdas kuului vuodesta 1967 alkaen valtiolliseen British Steel -konserniin. Se yksityistettiin Margaret Thatcherin pääministerikaudella vuonna 1988.

Sen jälkeen sillä on ollut useita yksityisiä omistajia, ja kannattavuus on vaihdellut suuresti suhdanteiden mukana.