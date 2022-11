Britannian puolustusministeriö pitää todennäköisenä, että Venäjä käyttää ”estojoukkoja” – tästä on kyse

Venäjä on todennäköisesti alkanut sijoittaa Ukrainan rintamalle joukkoja, joiden tehtävänä on uhata ampumisella perääntyviä venäläissotilaita, kertoo Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedusteluraportissaan Twitterissä.

Venäjä on käyttänyt vastaavanlaisia ”estojoukkoja” tai ”sulkujoukkoja” aikaisemmissa konflikteissa.

Venäläiskenraalit haluaisivat niin ikään, että karkurit ammuttaisiin sen jälkeen, kun heitä on varoitettu. Kenraalit todennäköisesti vaativat, että puolustusasemat säilytetään kuolemaan saakka.

Karkurien ampuminen kertoo puolustusministeriön mukaan värvätyn aineksen heikkoudesta sekä alhaisesta moraalista ja kurista Venäjän joukoissa.

