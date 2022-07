Britannian sotilastiedustelulta tuore arvio: Mihin Venäjä seuraavaksi iskee?

Itä-Ukrainassa sijaitseva Bahmutin kaupunki on todennäköisesti Venäjän joukkojen seuraava kohde, kunhan asema Siverskin kaupungissa on varmistettu, arvioi Britannian puolustusministeriön sotilastiedustelu. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Venäjä havittelee Siverskiä, koska se avaisi reitin Slovjanskin ja Kramatorskin kaupunkeihin, ministeriö toteaa.

Brittitiedustelun mukaan Venäjä pommitti strategisesti tärkeää Käärmesaarta hävittäjillä keskiviikkona. Venäjän kerrotaan kuitenkin epäonnistuneen hyökkäysyrityksessä, eikä se osunut saareen.

Venäjä vetäytyi Käärmesaarelta kesäkuun lopulla ja yrittää nyt estää Ukrainaa käyttämästä saarta.

Sotilastiedustelun mukaan yli 2,5 miljoonaa ihmistä on siirretty Ukrainasta Venäjälle hyökkäyssodan alkamisen jälkeen. Venäjää on syytetty ukrainalaisten pakkosiirroista sekä kaltoinkohtelusta niin kutsutuilla kokoamisleireillä.

39 kateissa ohjusiskun jäljiltä.

Venäjä jatkaa laajalti ”operatiivista taukoaan” sotatoimista, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Myös ajatushautomo ennakoi, että Venäjä kuitenkin todennäköisesti jatkaa pian laajempia hyökkäyksiä Itä-Ukrainan kaupunkeihin, kuten Slovjanskiin, Siverskiin ja Bahmutiin.

ISW:n mukaan eilen Keski-Ukrainassa sijaitsevan Vinnytsjan kaupunkiin tehty ohjusisku oli osa Venäjän järjestelmällistä hyökkäyssuunnitelmaa. Ajatushautomon mukaan Ukrainan presidentin kanslian apulaispäällikkö Kyrylo Tymoshenko kertoi, että venäläiset laukaisivat ohjuksia sukellusveneestä Vinnytsjan keskustassa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan pelastusviranomaiset kertoivat torstai-iltana uhriluvun nousseen 23 kuolleeseen. Kolme kuolleista oli ukrainalaisen Kyiv Postin mukaan lapsia. Pelastusviranomaiset etsivät 39 kateissa olevaa ihmistä ohjusiskun jäljiltä. Lisäksi ainakin 90 ihmistä on haavoittunut.