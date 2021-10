Britanniassa kansanedustaja David Amess on kuollut tultuaan puukotetuksi

Britanniassa konservatiivikansanedustaja David Amess on kuollut tultuaan puukotetuksi, kertovat esimerkiksi Sky News ja BBC. Mediatietojen mukaan David Amess oli tapaamassa ihmisiä omassa vaalipiirissään Leigh-on-Seassa, kun puukotus tapahtui. Myös paikalla ollut paikallispoliitikko on vahvistanut, että uhri on Amess.