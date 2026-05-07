Ulkomaat

7.5.2026 05:27 ・ Päivitetty: 7.5.2026 05:27

Britanniassa käydään alue- ja paikallisvaalit – työväenpuolueelle enteillään kirveleviä tappioita

STEFAN ROUSSEAU / AFP / LEHTIKUVA
Pääministeri Keir Starmerin työväenpuolueelle povataan tappioita Britannian alue- ja paikallisvaaleissa.

Britanniaa hallitsevalle työväenpuolueelle on luvassa kirveleviä tappioita torstain alue- ja paikallisvaaleissa. Niissä valitaan edustajat Skotlannin ja Walesin alueparlamentteihin sekä tuhansia edustajia valtuustoihin eri puolilla Englantia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Torstain vaalit ovat Britanniassa laajin suosionmittaus vaaliuurnilla sitten kesän 2024 parlamenttivaalien. Työväenpuolueen ennustetaan menettävän vaaleissa paikkoja sekä oikeistopopulistiselle reformipuolueelle että vasemmistolaiselle vihreille.

Walesissa työväenpuolue on menettämässä suurimman puolueen asemansa itsehallintoparlamentissa. Ykkössijasta kilpailevat reformipuolue ja Walesin itsenäistymistä kannattava Plaid Cymru.

Skotlannissa kansallispuolue SNP näyttää säilyttävän helposti suurimman puolueen asemansa, mutta työväenpuolue joutuu kamppailemaan kakkossijasta reformipuolueen kanssa.

Englannin paikallisvaaleissa työväenpuolue saattaa menettää yli kaksi kolmasosaa nykyisistä valtuustopaikoistaan, Lontoon alueella erityisesti vihreille.

AFP:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan ennustettua vaalitulosta selittävät pääministeri Keir Starmerin hallituksen epäsuositut päätökset ja pääministerin huono viestintä. Samaan aikaan äänestäjistä on tullut yhä kärsimättömämpiä muutosten suhteen ja heidän sitoutumisensa perinteisiin valtapuolueisiin on heikentynyt.

Vaalitappion arvioidaan vauhdittavan vaatimuksia Starmerin erosta. Pääministeri saattaa kuitenkin kaikesta huolimatta jatkaa, sillä hänelle ei ole tiedossa selkeää vahvaa seuraajaehdokasta.

