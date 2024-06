Britanniassa pääministeri Rishi Sunakin puolue julkistaa vaaliohjelmansa

Britanniassa hallituspuolue konservatiivit julkistaa tiistaina vaaliohjelmansa, joka puolueen mukaan keskittyy taloudelliseen turvallisuuteen. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja Times-sanomalehti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pääministeri Rishi Sunakin mukaan puolue aikoo muun muassa luvata veroleikkauksia ja helpotuksia ensimmäistä asuntoa hankkiville. Ensiasunnon ostamista helpotettaisiin miljardin punnan arvoisella suunnitelmalla, johon sisältyisi muun muassa valtion takaama laina ja alennettu käsiraha.

Yhteensä vaaliohjelma tulee Timesin mukaan sisältämään yli 13 miljardin punnan eli noin 15 miljardin euron edestä veroleikkauksia. Leikkaukset rahoitetaan muun muassa hyvinvointijärjestelmän muutoksilla.

Konservatiivipuolue on ollut useissa mielipidekyselyissä jäljessä työväenpuolue, pääoppositiopuolue Labouria, jonka kannatus on ollut noin 20 prosenttiyksikköä suurempi.

SUNAK joutui kovan arvostelun kohteeksi viime viikolla, kun hän palasi ennenaikaisesti Ranskasta Normandian maihinnousun muistopäivän juhlallisuuksista.

Lisäksi arvostelua on herättänyt Sunakin väite, jonka mukaan työväenpuolueen valtakausi tulisi maksamaan jokaiselle perheelle, jossa on vähintään yksi työssäkäyvä jäsen, 2 000 puntaa verojen muodossa. Pääministerin mukaan luku perustuu valtiovarainministeriön virkahenkilöiden laskelmiin.

Valtiovarainministeriön virkamiesjohto on kuitenkin esimerkiksi Guardianin mukaan kiistänyt tämän olevan totta, minkä lisäksi faktantarkistajat eri medioissa ovat tyrmänneet väitteen valheellisena. Sunak on kuitenkin pitänyt kiinni tästä lukemasta, sillä sen on arvioitu jäävän äänestäjien mieliin helppona tasalukuna.

SUNAKIN konservatiivipuolue joutuu taistelemaan myös oikeistolaisista kannattajistaan sen jälkeen, kun oikeistopopulistisen Reform-puolueen entinen puheenjohtaja Nigel Farage palasi puheenjohtajaksi ja asettui ehdolle parlamenttivaaleissa.

Konservatiivipuolueen oikeistosiipi on Guardianin mukaan valmistautunut vaatimaan Sunakilta tiukennuksia muun muassa ihmisoikeusjuridiikkaan ja maahanmuuttoon, jos tiistainen vaaliohjelma ei heidän mielestään ole riittävän tehokas haalimaan äänestäjiä. Ihmisoikeuksien osalta joidenkin konservatiivien vaatimuksena on, että Britannia vetäytyisi Euroopan ihmisoikeussopimuksesta tai järjestäisi siitä kansanäänestyksen, jos se estäisi turvapaikanhakijoiden lähettämisen Afrikassa sijaitsevaan Ruandaan.

Niin kutsutussa Ruandan mallissa turvapaikkahakemukset käsitellään Ruandassa, ja mahdollisen myönteisen päätöksen myötä turvapaikanhakijat myös jäävät sinne asumaan. Britanniassa malli on saanut paljon kritiikkiä kansalaisjärjestöiltä. Lisäksi maan korkein oikeus on pitänyt päätöstä lainvastaisena.