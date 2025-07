70-vuotias Kansan Sivistysrahasto palkitsi eri alojen tekijöitä Valkeakoskella

Kansan Sivistysrahaston 70-vuotisjuhlakonsertin yhteydessä Työväen Musiikkitapahtumassa jaettiin Työelämän kehittämispalkinto, Työväen kulttuuripalkinto, Maarit Feldt-Ranta -palkinto sekä Irene ja Kalevi Sorsan rahaston kääntäjäpalkinto. Demokraatti Demokraatti

Työelämän kehittämispalkinnon saivat Laboren johtava tutkija Merja Kauhanen sekä Teollisuusliiton Hermes-sovellus.

Merja Kauhanen on tiedotteen perustelujen mukaan tehnyt vuosikymmenten ajan työelämätutkimusta palkansaajien tasa-arvon ja toimeentulon, työllisyyden sekä monimuotoisen työn mahdollisuuksien kehittämisen puolesta. Hän tuottaa ajantasaista tietoa työväestön ja työntekijöiden asemasta, työoloista työelämän murroksessa sekä muutosten vaikutuksesta eri lähtökohdista tulevien työntekijöiden asemaan ja toimeentuloon.

– Olen erittäin ilahtunut ja otettu tästä kunnianosoituksesta. Myöntäessään työelämän kehittämispalkinnon myös yksittäiselle tutkijalle tai tutkijaryhmälle Kansan Sivistysrahasto nostaa hienosti esille tutkitun tiedon merkitystä työelämän kehittämistyössä, Kauhanen kiittää.

Teollisuusliiton tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttilan johdolla kehitetty Hermes-sovellus on tiedotteen mukaan hyvä esimerkki ammattiliittojen digitalisaatiosta ja yhteiskuntavastuusta muun muassa harmaan talouden ja ihmiskaupan ehkäisyssä.

Sovellus on maahan muuttaneiden tukena työnantajan kanssa sopiessa ja toimii perehdyttäjänä laajemminkin Suomessa työskentelyyn ja elämiseen. Monikielisen sovelluksen kieliversiosta toiseen vaihtaminen helpottaa kanssakäymistä silloin, kun työntekijä ja työnantaja puhuvat eri kieltä.

– Työelämän kehittämispalkinto on suuri kunnia. Se vahvistaa Teollisuusliiton Hermes-sovelluksen ydintä: työoikeudet ovat ihmisoikeuksia, ja oikeus luotettavaan tietoon kuuluu jokaiselle.

– Sovelluksemme tuo keskeiset työelämän oikeudet ja velvollisuudet ymmärrettäväksi mahdollisimman monelle – selkeästi, saavutettavasti ja eri kielillä. Näin tuemme työntekijöiden ja työnantajien arkea sekä rakennamme työpaikoille yhteistä ymmärrystä ja reiluja pelisääntöjä, kommentoi Teollisuusliiton ulkomaalaistaustaisen työvoiman yksikön päällikkö Riikka Vasama.

TYÖVÄEN kulttuuripalkinto jaettiin tuottaja, toimittaja, laulaja ja biisintekijä Tiina Pelkoselle sekä toimittaja, tietokirjailija, kitaristi ja laulaja Jukka Haloselle.

Tiina Pelkonen on ollut jo 1970-luvulta aktiivinen kulttuuritoimija työväenliikkeessä. Hän on elämänsä aikana säveltänyt, sanoittanut ja sovittanut satoja lauluja ja tehnyt satoja keikkoja erilaisissa työväenliikkeen tilaisuuksissa.

– Aloin säveltää ja sanoittaa omia kantaaottavia laulujani 17-vuotiaana. Lauluyhtyeemme Punaviestin toimintaa 1970-luvulla helpotti suuresti KSR:n apuraha äänentoistolaitteiden hankintaa varten, Pelkonen sanoo tiedotteessa.

Pelkosen uusimmat laulut ovat syntyneet muutama vuosi sitten ja käsittelevät muun muassa rauhaa, valeuutisia, työväenlehdistöä ja tiedeuutisointia.

Jukka Halonen on toiminut monissa viestinnän ja yhteiskunnallisissa tehtävissä. Tiedotteen mukaan hän on tuonut ihmisten luettavaksi Suomen sotahistoriaa nimenomaan kenttäväen näkökulmasta, erityistarkalla tutkimuksella.

– Luonnollisesti olen kovin otettu saamastani huomionosoituksesta. Se vauhdittaa historian kirjoittamistyöni jatkumista niin pitkälle, kun voimia riittää, Halonen kiittää.

K. A. FAGERHOLMIN rahaston Maarit Feldt-Ranta -palkinto jaettiin rohkealle ja ennakkoluulottomalle kansanedustaja Pinja Perholehdolle.

Tiedotteessa muistutetaan, että Feldt-Rannan kaikessa toiminnassa yhteiskunnallinen aktiivisuus, yhdenvertaisuus, moniarvoisuus, yhdessä tekeminen ja pohjoismainen yhteistyö olivat merkittävässä roolissa. Hänen mukaansa nimetyllä palkinnolla samaa halutaan pitää yllä myös tulevaisuudessa.

– Maarit Feldt-Ranta oli esikuva, joka puolusti pohjoismaisia arvoja, yhteistyötä ja yhdenvertaisuutta. Tuntuu erityisen merkitykselliseltä saada hänen nimeään kantava palkinto aikana, jolloin sekä pohjoismaista hyvinvointivaltiota että yhdenvertaisuutta haastetaan monelta suunnalta.

– Pohjoismaiden ei pidä erehtyä näkemään vahvuutta vain kovassa turvallisuudessa ja puolustuksessa, vaan täällä on myös puolustettava sellaista yhteiskuntaa, jossa ihmiset voisivat hyvin, luottaisivat toisiinsa ja säilyttäisivät uskon tulevaisuuteen, Perholehto kommentoi.

IRENE ja Kalevi Sorsan rahaston kääntäjäpalkinnon sai Riina Vuokko kiinalaisen Yan Lianken Neljä kirjaa suomentamisesta.

Tiedotteessa kerrataan, että Irene ja Kalevi Sorsan rahastossa yhdistyy molempien perustajien elämäntyö ja arvomaailma. Irene Sorsa on kielenkääntäjä ja Kalevi Sorsa kirjoitti päiväkirjan pitämisen ohella runoja sekä osallistui runokilpailuihin. Palkinto jaetaan siis erinomaisen käännöstyön ansioista.

Riina Vuokon mukaan kirjallisuuden kääntäminen on perusluonteeltaan näkymätöntä työtä, ja usein käännös on sitä onnistuneempi, mitä näkymättömämpi se on.

– Silloin lukija saa nauttia kirjailijan ajatuksista mahdollisimman puhtaina eikä mikään muistuta siitä, että jokainen sana ja lause on suomentajan kirjoittama. Koska itse työssä suomentaja on omasta tahdostaan piilossa, tuntuu sitäkin paremmalta aina, kun työn ja sen tekijöiden olemassaolo muistetaan.

– Olen valtavan iloinen ja kiitollinen palkinnosta omasta puolestani ja valtavan iloinen myös siitä, että käännöskirjallisuuden, maailmankirjallisuuden ja sen tekijöiden ja välittäjien merkitystä tuodaan tälläkin tavalla esiin, Vuokko sanoo tiedotteessa.

Palkinnot jaettiin säätiön juhlakonsertin alussa tapahtuman päälavalla. Konsertissa esiintyi 100 vuotta täyttävä musiikkiyhtye Dallapé, solisteinaan Maria Lund ja Jukka Hostikka.